Francesco Nozzolino choc: perso 65 kg dopo essere arrivato a 200. “Mangiare era l’unico conforto. Il sesso? Vivo solo di vergogna”.

Francesco Nozzolino, il dramma del peso: “Mi vedo ancora grasso“

Il celebre XXL Francesco Nozzolino di Avanti un altro torna a parlare e si lascia andare a delle rivelazioni davvero spiazzanti riguardo alla sua vita, che come noto, ha nascosto diverse insidie. Nel corso degli anni ha raccontato in alcune occasioni la sua battaglia con il peso, e adesso che è riuscito a perdere oltre 35 kg si è preso in qualche modo una rivincita su tutti coloro che nel tempo lo hanno deriso e messo alla gogna. Nel corso di una intervista concessa al magazine Fanpage, Francesco Nozzolino ha colto occasione per tornare sulla battaglia affrontata:

“Mi vedo ancora come il ragazzo sovrappeso, deriso e evitato. Nell’intimità mi blocco perché mi vergogno e ho paura di deludere. Ma chi vuoi che mi voglia davvero” ha detto senza troppi giri di parole il personaggio XXL di Avanti un altro, programma di Canale Cinque condotto da Paolo Bonolis. E vedremo se da qui in avanti riuscirà a guardare tutto sotto una lente diversa, dopo le sofferenze sulle quali ha impattato.

Francesco Nozzolino rivela: “Mai avuto un fidanzato“

Nel corso degli anni Francesco Nozzolino ha incontrato difficoltà anche nell’aprirsi con gli altri e assaporare delle nuove conoscenze. Il volto noto di Avanti un altro ha confidato di non aver mai avuto delle vere e proprie relazioni a causa dei blocchi dovuti al sovappreso, una croce che continua a portare e che spera un domani di potersi scuotere di dosso in maniera definitiva: “Non ho mai avuto un fidanzato, solo qualche esperienza di intimità basica, una sorta di petting, di esplorazione fisica” ha ammesso in una intervista rilasciata tra le colonne di Fanpage.

E nonostante ci siano ancora diverse difficoltà con le quali fare i conti, Francesco Nozzolino sa di aver imboccato una strada che può portarlo verso una nuova dimensione. Come aveva raccontato in passato, il sovrappeso è arrivato quando è morta sua madre nel 2011, periodo in cui ha sentito un vuoto talmente forte da aver cercato di riempirlo con il cibo. Spesso accade che durante la depressione ci si riversi sul cibo: “Cucinavo a tutte le ore del giorno e della notte, con abbuffate in solitudine mentre fuori cercavo di sembrare sereno“, ha continuato Nozzolino, spiegando che ormai l’atto di mangiare era diventato il suo unico modo di avere compagnia.

Quanto pesa oggi Francesco Nozzolino

Francesco Nozzolino aveva toccato i 200 chili, ma ad un certo punto ha preso il coraggio di cambiare totalmente la sua vita, scendendo prima a 150 e poi fino ai 135. Il celebre volto di Avanti un altro ammette che oggi il peso oscilla dai 133 ai 130kg, un traguardo per lui importantissimo che lo fa sentire meglio di giorno in giorno.