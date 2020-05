Francesco Nozzolino/ Il Bucatino: “Ciao Darwin mi ha portato fortuna nella vita”

Pubblicità

Francesco Nozzolino torna in tv nella seconda puntata di “Ciao Darwin 7 – La Resurrezione“, il varietà condotto da Paolo Bonolis e trasmesso in replica sabato 30 maggio 2020 su Canale 5. Impossibile dimenticare la sua performance nella squadra dei Bucatini rappresentati da Francesca Cipriani dove Nozzolino si è fatto notare al punto da diventare un vero e proprio personaggio televisivo. La partecipazione a Ciao Darwin, infatti, ha cambiato la sua vita come ha raccontato lo stesso Nozzolino durante un’intervista rilasciata a newsnotizie.it: “quell’avventura ha portato tanta fortuna nella mia vita, soprattutto tanti cambiamenti, da allora tante persone mi seguono e mi adorano, a detta loro proprio per la mia spensieratezza e la spiccata simpatia”. Dopo il successo a Ciao Darwin, Paolo Bonolis l’ha voluto anche come personaggio del minimondo di Avanti un Altro dove è diventato l’XXXL. Un’altra esperienza importante che Nozzolino ha raccontato così: “sono diventato XXXL e ricevo continui messaggi sui social dove mi scrivono che aspettano il momento in cui il concorrente mi chiama per sentir leggere la solita “Stravagante e Ambigua domanda”, perché io parlo di grande, tutte le grandezze ahahaha! Chissà perché le domande più birichine capitano sempre a me, immediatamente poi partono le risate!”.

Pubblicità

Francesco Nozzolino: da Ciao Darwin ad Avanti un altro

Da Ciao Darwin ad Avanti un altro il passo è breve. Almeno per Francesco Nozzolino, il simpaticissimo “Bucatino” del varietà del sabato sera di Canale 5. Durante la sfida tra ‘bucatini’ e ‘integratori’, Nozzolino ha conquistato con la sua ironia e simpatia prima il padrone di casa Paolo Bonolis e poi il pubblico da casa. Dopo quell’esperienza televisiva è diventato un personaggio seguitissimo sui social al punto da approdare anche come opinionista in diversi programmi Mediaset e come personaggio XXXL nel minimondo di Avanti un Altro. Nonostante la popolarità e il successo, Nozzolino non ha cambiato più di tanto la sua vita come ha raccontato a newsnotizie.it: “non ho ancora lasciato Sarno, la mia bella cittadina nel salernitano, in tanti pensano che mi sia trasferito in chissà quale grande città. Oltre al personaggio televisivo, non ho lasciato le mie vesti da casalingo, quando sono a casa cucino, lavo e spazzo a terra, solo stirare mi scoccia tantissimo!”.

Pubblicità

Recentemente l’ex protagonista di Ciao Darwin si è anche sottoposto ad un intervento per perdere peso; l’annuncio è arrivato nel salotto di Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso dove ha rivelato: “noi siamo liberi di fare quello che vogliamo con il nostro corpo, se non ci piace abbiamo la possibilità di poterlo cambiare. Intanto ho ricominciato la dieta e sono tornato in palestra in previsione dell’intervento”. I suoi chili di troppo sono in parte dovuti alla terribile perdita della mamma: “è peggiorata di anno in anno. Una domenica mattina di marzo del 2011 provò a telefonarmi. Non riuscirò mai a perdonarmi di non aver risposto a quella chiamata. Dopo mezzora arrivò la telefonata dell’ospedale che annunciava la sua morte”. La scomparsa della madre l’ha spinto ad esagerare col cibo: “ero già cicciottello, ma giorno dopo giorno mi sono ritrovato a pesare quasi 2 quintali”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA