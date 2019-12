Francesco Nozzolino si opera/ “Tolgo il grasso da pancia e collo” (Pomeriggio 5)

Francesco Nozzolino ha deciso di cambiare la propria immagine. Protagonista del game show di Paolo Bonolis, “Avanti un altro”, in cui veste i panni di XXXL, seguitissimo su Instagram, Francesco Nozzolino ha deciso di affidarsi alle mani esperte dei professori Lorenzetti e Sorrentino, esperti in chirurgia plastica, per risolvere i suoi problemi con il peso. Francesco Nozzolino non ha mai nascosto di essere una buona forchetta. Tuttavia, la passione per il cibo gli crea problemi con la bilancia e per risolvereli ha preso un’importante decisione: sottoporsi ad un intervento di chirurgia per cercare di dare subito una svolta al suo rapporto con la bilancia. L’annuncio arriva direttamente da Pomeriggio 5, programma di cui è spesso opinionista. Sarà la soluzione definitiva per vincere la battaglia contro l’obesità?

FRANCESCO NOZZOLINO SI OPERA PER RIMUOVERE IL GRASSO

Simpatico, autoironico e sempre con il sorriso sul viso, Francesco Nozzolino ha deciso di cancellare le proprie paure e di sottoporsi ad un intervento di chirurgia per aspirare il grasso da collo e pancia, i suoi punti più critici. Grazie all’operazione e cominciando a seguire una sana ed equilibrata alimentazione, Nozzolino dovrebbe risolvere i suoi problemi di peso. Una decisione che Barbara D’Urso, nel salotto di Pomeriggio 5, ha accolto con gioia. Nozzolino, dunque, riuscirà a cambiare la propria immagine senza perdere la propria simpatia? I fans sono pronti a sostenerlo anche in questa sua nuova avventura che, sicuramente, cambierà la sua vita.





