Francesco Nozzolino: “sono incinta”/ Video: gli effetti della quarantena, ma…

Francesco Nozzolino sfrutta la quarantena per regalare ai followers dei simpatici siparietti. Chiuso in casa come tutti gli italiani, Nozzolino non perde il suo lato ironico e, dopo aver indossato una parrucca bionda, ha dato vita alla sit-com di casa Nozzolino. Con un pantoloncino e una maglietta tirata su che lascia intravedere la pancia, Francesco Nozzolino che per l’occasione è diventata Francesca, ha fatto un annuncio ai fans. “Sono incinta“, dice. Poi, però, fa una piccola precisazione: “no gioia mia, hai solo mangiato un cinghiale“. Un video di pochi secondi che ha divertito i followers di Nozzolino che, essendo a casa, apprezzano i tentativi di Francesco di strappare un sorriso a tutti.

Francesco Nozzolino difende Paolo Bonolis e Avanti un altro

Francesco Nozzolino, tra un video divertente e un altro, ha trovato il tempo anche di esprimere la propria opinione sulla decisione di Mediaset di sospendere la messa in onda delle puntate inedite di Avanti un altro schierandosi così dalla parte di Paolo Bonolis. “La situazione attuale è già grave di per sè, il nostro programma è, per tutti quelli che ci seguono, una fonte di svago e scacciapensieri, quell’ora dove si mettono da parte i problemi e si fa una sana risata!

Spero che ci riflettano bene, tanto ormai lo sanno tutti che è tutto registrato!”, ha scritto Nozzolino su Instagram ribadendo di non riuscire a capire la scelta di sospendere una trasmissione che regala un’ora di svago e divertimento al pubblico.





