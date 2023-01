Francesco Nuti, brutto incidente domestico nel 2006/ Cosa gli è successo e come sta

Francesco Nuti: il successo come attore e regista fino all’incidente

Francesco Nuti è un attore, regista e sceneggiatore, che ha mosso i suoi primi passi sul set a partire dalla fine degli anni ’70. Tuttavia la sua vita è cambiata radicalmente nel 2006, poco prima di iniziare le riprese di un nuovo film, quando è rimasto vittima di una grave caduta dalle scale della sua abitazione, per cui venne ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma. L’incidente domestico gli ha causato un ematoma cranico che gli ha procurato gravi danni cerebrali.

Si mostrò in pubblico negli anni successivi ma, dieci anni dopo, il 21 settembre del 2016, è vittima di una seconda caduta e viene trasportato d’urgenza al Cto di Firenze. Dall’ospedale esce su una sedia a rotelle per via delle sue difficoltà motorie. Nel 2017 il popolare attore viene affiancato dalla figlia Ginevra che, al raggiungimento della maggiore età, diventa suo tutore legale.

Francesco Nuti, come sta oggi? Le parole dei familiari

Ma come sta oggi Francesco Nuti? A raccontare qualche dettaglio sulle condizioni di salute del celebre attore e regista italiano è la figlia Ginevra Nuti che, ospite del programma Domenica In, ha rivelato: “Papà è stabile, è a Roma con me, dove io sto continuando gli studi. Io e lui riusciamo a capirci con gli occhi, con lo sguardo. Lui è sempre stato molto espressivo e ci capiamo. Mi riconosce, è contento quando vede me e quando vede la mamma”. E ha aggiunto: “Leggo a papà i messaggi inviati dalle tante persone che provano affetto nei suoi confronti e lo ricordano costantemente. Lui è molto contento di questo“.

Anche il fratello dell’attore, Giovanni Nuti, è intervenuto nel corso della trasmissione condotta da Mara Venier, parlando del rapporto con Francesco: “Francesco è mio fratello, cosa posso dire? Sono 60 anni di vita passati insieme, piena di segreti, gioia e dolori e quando vado a trovarlo ci guardiamo negli occhi e ci intendiamo così. Ma noi ci siamo sempre intesi così“.











