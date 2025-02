Francesco Nuti è stato un attore, regista e sceneggiatore nonché cantante italiano. Nato a Firenze, si è appassionato al mondo dello spettacolo fin da bambino, portando in scena diversi monologhi, prima di essere assunto come operaio presso un’impresa tessile di Prato. Più avanti ha preso parte al trio cabarettistico dei Giancattivi, insieme ad Alessandro Benvenuti e Athina Cenci. Dopo le prime esperienze televisive ha abbandonato il trio, cominciando una carriera cinematografica da solista. Più avanti ancora ha esordito come regista con “Casablanca, Casablanca” del 1985, seguito da altri grandi film di successo.

Nella carriera di Francesco Nuti c’è stato spazio però anche per la musica, con la partecipazione al Festival di Sanremo con “Sarà per te” del 1988. Intorno agli anni Duemila Francesco Nuti ha cominciato a soffrire di depressione, con gravi problemi di alcolismo, fino ad arrivare a tentare il suicidio. Prima di tornare sul set nel 2006, Francesco Nuti ha subito un ematoma cranico, entrando in coma, a seguito di una caduta dalle scale in casa. Ricoverato e operato d’urgenza al Policlinico Umberto I di Roma, dopo quasi tre mesi è uscito dal coma e ha cominciato il suo percorso di riabilitazione neuromotoria. Nel febbraio del 2009, dopo tre anni, è tornato a casa.

Francesco Nuti, dopo la prima caduta dalle scale e l’ematoma cerebrale riportato e la lunghissima riabilitazione conseguente, è stato nuovamente vittima di una grave caduta esattamente dieci anni dopo. Il 21 settembre del 2016 è stato infatti ricoverato in gravissime condizioni dopo una nuova caduta con emorragia cerebrale. La figlia Ginevra, nel frattempo diventata maggiorenne, si è offerta dopo il secondo incidente di fargli da tutrice legale, spiegando che il papà non poteva muovere né le mani né parlare. Nuti è morto il 12 giugno del 2023 a 68 anni.