Francesco Nuti compie 65 anni/ Malattia non cancella i suoi film: titoli in streaming

Francesco Nuti, l’attore originario di Prato, compie oggi 65 anni e l’augurio più grande dei suoi fan è sempre quello di poterlo presto rivedere all’opera, sul set o dietro la macchina da presa. Uno dei maggiori esponenti della comicità toscana, impossibile non ricordarlo in coppia con nomi del calibro di Giuliana De Sio, Ornella Muti, Clarissa Burt in storie narrate in pellicole come Io, Chiara e lo Scuro, Tutta colpa del paradiso, Stregati, Caruso Pascoski (di padre polacco). Film che però vengono sempre meno passati sul piccolo schermo soprattutto dopo l’incidente che lo ha portato ad allontanarsi con dolore ed all’improvviso dalle scene cinematografiche dopo essere appena entrato nei cinquanta. Nuti, come rammenta GQItalia fu sottoposto ad un intervento d’urgenza nel 2006 in seguito ad una caduta che gli provocò un brutto ematoma cranico durante un incidente domestico. Nonostante abbia trascorso molto tempo in un centro neuroriabilitativo, l’attore e regista non è più riuscito a recuperare l’uso della parola. Al suo fianco però non lo ha mai abbandonato la famiglia, dal fratelli che ha sempre mantenuto viva la sua opera sostenendo i suoi progetti teatrali e letterali, passando per la figlia che dopo essere diventata maggiorenne si è detta pronta a fargli da tutrice legale.

FRANCESCO NUTI COMPIE OGGI 65 ANNI: I SUOI FILM IN STREAMING

I familiari ed i numerosi fan di Francesco Nuti non perdono la speranza di poterlo rivedere in ottima forma, protagonista della terzo svolta della sua immensa vita professionale e non solo. Oggi però, uno dei modi migliori per festeggiare Francesco Nuti nel giorno del suo 65esimo compleanno, potrebbe essere proprio quello di rivedere alcune delle pellicole che lo hanno visto protagonista. Purtroppo su Netflix non vi è disponibile alcun titolo del cinema di Nuti. Tuttavia, su Chili è possibile recuperare un po’ di pellicole come ad esempio Io, Chiara e lo Scuro, Casablanca Casablanca, Ad ovest di paperino, Son contento, Madonna che silenzio che c’è stasera, solo per citarne alcune. Alcuni film sono presenti anche su Infinity: Il signor quindicipalle, OcchioPinocchio e Caruso, zero in condotta. E Amazon Prime Video? La piattaforma streaming custodisce due vecchi titoli del calibro di Ad ovest di paperino e Madonna che silenzio che c’è stasera disponibili in abbonamento. RaiPlay purtroppo non propone alcuna pellicola ma è possibile recuperare 6 puntate della trasmissione Non Stop che tra dicembre 1978 e febbraio 1979 lanciarono i Giancattivi. Infine TimVision propone solo un titolo, OcchioPinocchio.



