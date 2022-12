Francesco Nuti e Massimo Troisi, ex fidanzati Clarissa Burt/ “Storie finite per un tradimento”

Francesco Nuti: la breve relazione con Clarissa Burt

L’attrice Clarissa Burt è stata legata a Francesco Nuti. Arrivata in Italia giovanissima per lavoro, nel 1988 viene notata proprio da Nuti, che la dirige nel film “Caruso Pascoski (di padre polacco)”. I due facevano coppia già prima di girare il film e quando è uscito si erano già lasciati: “Io e Francesco siamo stati insieme per circa un anno mezzo. Abbiamo fatto Caruso Paskoski nell’88 e ci siamo davvero divertiti tanto. Io ero appena arrivata in Italia e Francesco è stata una delle prime persone che ho incontrato arrivata qui. Non ho mai conosciuto una persona più brillante, più divertente”, ha detto l’attrice a Domenica In. Clarissa non ha nemmeno partecipato alla prima della pellicola girata insieme: “Ho pagato il biglietto al cinema per vederlo”. Sul settimanale Oggi, commentando le condizioni di salute dell’ex compagno, ha detto: “Sono molto addolorata per lui, perla sua condizione sofferta. Io ricordo un uomo intelligente e pieno di vita, non ci si annoiava mai”.

Clarissa Burt: “Massimo Troisi? Il più grande amore della mia vita”

Successivamente Clarissa Burt è stata legata per tre anni a Massimo Troisi: “È stato il più grande amore della mia vita”, ha detto l’attrice a Oggi. Sulle pagine del settimanale ha ricordato il loro primi incontro: “Ci incontrammo a una cena e io mi lamentai perché, nel residence dove abitavo, non avevano ancora acceso il riscaldamento. “Ma c’è un camino”, dissi. Il giorno dopo, mi trovo sotto casa un furgoncino carico di legna e un biglietto di Massimo: “Per tenerti al caldo”. Più o meno diceva così”. Poi ha ricordato il periodo della loro relazione: “Io facevo la donna di casa: cucinavo, preparavo le torte, mi prendevo cura di lui. Massimo era molto dolce, e abitudinario. Si svegliava sempre alla stessa ora. Faceva il caffè, leggeva il giornale e si metteva a scrivere, scriveva tanto…”. Sia la relazione con Francesco Nuti che quella con Massimo Troisi sono finite per un tradimento: “Non mi capacitavo: Ma come, mi dicono che sono una delle donne più desiderate d’Italia, io sto con te e tu mi metti le corna? Mi volevi sposare, i tuoi mi adoravano… E concludevo: non sono abbastanza”, ha detto a IoDonna.

