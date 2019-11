Francesco Nuti, Giorgio Panariello piange a Domenica In/ “Lo strappai da grave crisi”

Nel corso dell’intervista a Giorgio Panariello a Domenica In, non è mancato un ricordo all’amico Francesco Nuti, attore e regista, nonché grande amico dello showman toscano. In un particolare momento, Panariello ha dimostrato proprio a Nuti la sua grande amicizia nel corso della sua trasmissione. Era il 2003 quando andava in onda “Torno sabato… e tre” e Francesco Nuti si esibì sulle note di una toccante canzone, “Sarà per te”. Panariello, insieme a Mara Venier, hanno rivissuto il momento con grande commozione, mentre Giorgio ha applaudito ancora una volta alla vista del grande abbraccio che i due si scambiarono in quella occasione. “Un grande artista ed un grande amico”, ha commentato Panariello al pubblico di Rai1. Mara Venier ha invece ricordato un piccolo aneddoto su Francesco Nuti: “Devi sapere che tanti anni fa si fidanzò con la bambinaia dei miei figli, per cui ce l’avevo per casa, fisso”.

GIORGIO PANARIELLO RICORDA FRANCESCO NUTI A DOMENICA IN

Giorgio Panariello, parlando oggi a Domenica In dell’amico Francesco Nuti lo ha definito “un grande amatore”. L’attore e mattatore toscano si è detto certo del fatto che Francesco lo stesse guardando oggi ed ha voluto mandargli un sincero saluto. Quindi ha commentato il momento dell’ospitata nella sua trasmissione del 2003: “E’ stato bellissimo”, ha commentato. “E’ stata la sua ultima apparizione, è stato bello ed è stato un abbraccio sincero. Con Francesco mi sono visto giorni prima e abbiamo fatto le prove insieme, l’ho convinto a venire perchè non voleva assolutamente”, ha rivelato Panariello. “Stava vivendo davvero un momento molto brutto perchè già prima dell’incidente stava vivendo una crisi profondissima molto brutta quindi strapparlo da quella crisi non solo per portarlo a cena ma per convincerlo a venire davanti al pubblico è stata un’impresa. Invece lui è venuto tre giorni prima”, ha rivelato. “E’ stata dura a convincerlo perchè fino all’ultimo io avevo la paura che lui si mettesse paura e non entrasse”, ha aggiunto, ricordando ancora una volta quel doppio abbraccio in cui Nuti, per due volte, ringraziò il suo amico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA