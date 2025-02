Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto, era apparso subito gravissimo dopo il soccorso e purtroppo non ce l’ha fatta. Quello che si temeva, che il suo cuore non potesse più reggere, si è verificato la scorsa notte, quando Francesco Occhiuto è stato dichiarato morto. La notizia del suo decesso è stata data dal Corriere della Sera, attraverso la sua edizione online, specificando che Francesco Occhiuto era anche il nipote del presidente della regione Calabria, Roberto.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, Berlino: turista spagnola accoltellata vicino al Memoriale della Shoah

Aveva 30anni, dottorando in Psicologia, ed è precipitato dal palazzo in cui viveva con la famiglia, situato in quel di Cosenza, nel centrale viale Mancini. Non è ben chiaro se si sia trattato di un gesto volontario, di un malore o di altro, fatto sta che quando era stato raggiunto dal personale sanitario le sue condizioni fisiche erano disperate; era scattata quindi la corsa presso l’ospedale Annunziata ma ogni tentativo di salvargli la vita era andato vano e alla fine ne è stata decretata la morte.

OLIMPIADI 2026/ Sabotaggio pista bob, il “Paese dei no” ha le gambe corte

FRANCESCO OCCHIUTO MORTO, L’IPOTESI DEL TRASFERIMENTO POI IL DECESSO

I sanitari, dopo il primo ricovero, avevano ipotizzato un trasferimento d’urgenza a Catanzaro, attraverso l’elicottero, ma alla fine si era optato per la permanenza a Cosenza, alla luce anche delle sue condizioni fisiche estremamente fragili: purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La salma è al momento nelle mani dell’autorità giudiziaria, presso l’obitorio di Cosenza, e non è da escludere che venga eseguito un esame autoptico nelle prossime ore o nei prossimi giorni, anche se la situazione appare decisamente chiara: il povero Francesco Occhiuto è morto per le ferite riportate dopo la caduta da un’altezza considerevole. In ogni caso verifiche approfondite verranno effettuate, anche per capire cosa sia successo. Si sa che il 30enne sia caduto dalla casa della sua abitazione, all’ultimo piano di un edificio mentre i genitori erano entrambi presenti.

Torino, baby gang video rapina ad anziana in diretta "Ti uccido t*oia!"/ Pm "Reati su social nuova frontiera"

FRANCESCO OCCHIUTO MORTO, IL CORDOGLIO DELLA POLITICA

Tantissime le presenze istituzionali all’ospedale Annunziata di Cosenza, fra cui il sindaco Franz Caruso, ma anche Pierluigi Caputo, vicepresidente del consiglio regionale, nonché Rosaria Succurro, presidente della provincia. Roberto Occhiuto, governatore della Calabria nonché zio del ragazzo, si trovava invece a Bruxelles ed è subito rientrato in Italia all’apprendere la tremenda notizia. Moltissimi i messaggi di cordoglio giunti nelle ultime ore all’indirizzo del povero Francesco, a cominciare da quelli dei politici, come Antonio Tajani, ministro degli esteri nonché vicepresidente del consiglio i leader di Forza Italia che ha fatto sapere che il partito si è stretto attorno a Mario Occhiuto “in questo momento difficile”.

Sgomenta la comunità locale, nessuno si aspettava ovviamente un gesto del genere da parte di un ragazzo brillante che fino ad ora non aveva mai dato sintomi di qualche malessere: sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata anche per conoscere maggiori dettagli su quanto accaduto, anche se, come spiegato sopra, il quadro appare piuttosto certo.