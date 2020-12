Francesco Oppini, Alba Parietti e papà Franco/ Vita insieme prima e dopo il divorzio

Francesco Oppini, Alba Parietti e papà Franco ospiti a Live Non è la d’Urso

La gente è stufa di vedere in tv Alba Parietti e tutti i commenti negativi che sono arrivati ieri durante Verissimo si moltiplicheranno questa sera quando la conduttrice prenderà posto al centro dello studio di Live Non è la d’Urso al fianco di Francesco Oppini e l’ex marito Franco. I tre si ritroveranno ospiti in studio da Barbara d’Urso adesso che il giovane è uscito dal Grande Fratello Vip 2020 e proverà a godersi e sfruttare al massimo la notorietà raggiunta. Riuscirà a farlo lontano dall’ombra di mamma e papà? Da quello che abbiamo visto in questi giorni sembra proprio di no e questa sera a Live le cose non cambieranno perché quella che ascolteremo non è solo la storia della sua vita ma quella della sua vita in relazione a due genitori famosi. I tre racconteranno quella che è stata la loro famiglia fino al divorzio di Alba Parietti e Francesco Oppini ma anche quella che è stata dopo con quest’ultimo lontano dal figlio come un papà part time.

Alba Parietti ammette: “Difficile essere mio figlio”

Le accuse di Alba non sono mancate soprattutto quando ha chiarito che lei è stata sempre una mamma a tempo pieno e che alcune cose le ha vissute al fianco del figlio (vedi la morte di Luana dopo un terribile incidente). Proprio ieri, ospite a Verissimo, Francesco Oppini ha affermato che non ha nulla da recriminare nei confronti dei suoi genitori ma questo non significa che non è stato vittima di momenti imbarazzanti soprattutto per via del gossip, dei calendari della madre, dei suoi uomini e dei suoi flirt. In particolare, l’ex vippone del Grande Fratello Vip, ha raccontato che quando la madre si presentava a scuola lui voleva scappare perché partivano i cori da stadio e lui se ne vergognava. Dal canto suo la conduttrice, che lo ha raggiunto nello studio di Silvia Toffanin, ha avuto modo di asserire che adesso è lui la star di casa e che adesso quello che vuole è diventare nonna. Lo stesso Francesco Oppini ha confermato di voler diventare padre prima dei 40 anni e che uno dei suoi figli potrebbe addirittura avere il nome del suo grande amico, Tommaso Zorzi, per la gioia dei fan della ‘coppia’.



