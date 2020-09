Francesco Oppini: “Alessia Fabiani? L’ho lasciata io”/ “Lei ha continuato a cercarmi”

Si parla di amori passati nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 e c’è chi racconta agli altri di un amore di gioventù che gli fece perdere la testa. Francesco Oppini è in giardino e ricorda la storia d’amore avuta con Alessia Fabiani molti anni fa. Si parla di differenza d’età e il figlio di Alba Parietti interviene nella discussione, ricordando che quando aveva 19 anni ed era ancora un liceale si è innamorato perdutamente di una ragazza più grande di 7 anni che faceva la “Letterina” a Passaparola: la Fabiani, per l’appunto. La storia desta curiosità ma Oppini confessa subito che oggi “Non ci sentiamo più”. I due si sono però rivisti qualche tempo fa e Oppini ammette di non aver alcun risentimento nei suoi riguardi.

Francesco Oppini ricorda la storia con Alessia Fabiani: “Sono stato io a chiudere”

“Io ero innamorato perso, lei mi ha fatto crescere molto in fretta”, ha ammesso Francesco Oppini, ricordando la storia con Alessia Fabiani e le emozioni di un ragazzo al suo primo, vero amore. Eppure è stato lui a chiudere la loro relazione. Oppini infatti ha raccontato che: “Poi dopo 2 anni e mezzo sono stato io a lasciarla. Lei mi cercava, mi lasciava rose in concessionaria… ma io ho chiuso!” La storia, dunque, si è interrotta per volere di Francesco, che ha voluto chiudere ogni tipo di rapporto con l’allora Letterina. Oggi le loro vite hanno preso strade ben diverse: Alessia è mamma di due bellissimi gemelli avuti dall’ex fidanzato, Francesco è fidanzato con Cristina Tomasini.



