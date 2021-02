Francesco Oppini, auguri a papà Franco/ “Avrò cura di te”: il comico compie 71 anni

Oggi, 15 febbraio 2021, Franco Oppini compie 71 anni. Immancabili gli auguri del figlio Francesco Oppini, ex concorrente del Grande Fratello Vip, che su Instagram ha dedicato un post al compleanno del padre. Il figlio di Alba Parietti ha pubblicato una foto insieme al padre Franco e gli ha dedicato le parole della celebre canzone “La cura” di Franco Battiato. Durante la sua permanenza dentro la casa del GF Vip, Francesco Oppini aveva ricevuto un video messaggio dal padre Franco: “Ciao Francesco, mi manchi tantissimo. Guardandoti in televisione ho scoperto che hai una profondità e una tenacia che non sospettavo”. Il ragazzo visibilmente commosso era rimasto piacevolmente colpito dall’esplosione del padre: “Mio padre è più nell’ombra rispetto a mia madre, è più come me. Alcune volte mi emoziono troppo nell’esternare i miei sentimenti e a voce non riesco a dirgli ti amo o ti voglio bene”, ripromettendosi una volta fuori dalla casa di non perdere più l’occasione di esprimere il suo affetto.

Francesco Oppini: gli auguri a papà Franco

In una recente intervista a Verissimo, Francesco Oppini ha sottolineato che i suoi genitori non sono mai stati ingombranti. Franco Oppini e Alba Parietti sono stati sposati dal 1981 al 1990. Tempo fa, a Quotidiano.net, il comico ha ricordato l’incontro con la prima moglie: “È lei che ha conosciuto me. Già lavorava per una tv privata di Torino. Era venuta a Non Stop, che allora si registrava negli studi piemontesi, con una sua amica. L’amica la portò a cena con noi, ma io la snobbai per tutto il tempo. Solo alla fine le proposi di accompagnarmi in albergo, e da lì è nato tutto. Siamo rimasti insieme nove anni”. Oggi Franco Oppini è sposato con l’astrologa Ada Alberti: “Fu lei a insistere perché invitassi Alba al nostro matrimonio. E ancora adesso Alba ogni tanto la consulta per qualche questione d’amore riguardanti i suoi fidanzati”.

