Francesco Oppini/ Bacia con Tommaso Zorzi, come la prenderà la fidanzata Cristina Tomasini?

Uno scherzo di troppo ha rischiato di mandare in fumo l’amicizia che da poco più di un mese di è creata tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. I due amici, considerati da Alfonso Signorini come “cane e gatto”, continuano ad appassionare i telespettatori del GF Vip. Proprio lo scherzo realizzato dall’influencer 25enne aveva fatto emergere una grande sensibilità da parte di Francesco, che in qualche modo ha spiazzato anche l’amico. Fortunatamente, la loro amicizia sembra basarsi su fondamenta ben solide e nei giorni scorsi, subito dopo il chiarimento in diretta tv su Canale 5, proprio Tommaso ha raggiunto Oppini abbracciandolo e asserendo: “Io volevo chiedere scusa e andare avanti”. L’ultimo fine settimana è stato all’insegna di numerosi momenti goliardici all’interno della Casa e proprio Francesco Oppini è stato tra i protagonisti che hanno contribuito a rendere il clima ancora più festoso. Proprio in quei frangenti ci sono stati due baci che hanno acceso gli animi soprattutto fuori dal reality e che hanno visto al centro della scena ancora una volta il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini.

FRANCESCO OPPINI ACCENDE GLI ANIMI DELLA CASA DEL GF VIP

Nel bel mezzo di una delle feste che hanno caratterizzato il fine settimana nella Casa del Grande Fratello Vip, Francesco Oppini e Tommaso Zorzi si sono baciati (Clicca qui per il video). Durante il party a tema Anni Venti, i due amici hanno finto di essere marito e moglie e proprio durante un simpatico sketch, Zorzi si è avvicinato divertito facendo scattare il bacio sulle labbra tra i due facendo divertire il resto del gruppo di amici, tra un bicchiere di vino ed un altro. Se Andrea Zelletta si era limitato ad applaudire dopo lo sfioramento di labbra tra i due amici, successivamente è stato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne a bissare la scena precedentemente vista con Tommaso: “Croccante!”, ha commentato ironico Zelletta dopo aver baciato anche lui Oppini, accendendo ancora di più gli animi dei gieffini in festa (Clicca qui per vedere il video). Come la prenderà la fidanzata Cristina Tomasini? Indubbiamente Francesco ha dimostrato grande intelligenza, apertura mentale e predisposizione al gioco, proprio gli ingredienti apprezzati sul web e che contribuiscono a renderlo uno dei personaggi preferiti dell’edizione in corso del GF Vip.



