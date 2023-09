Francesco Oppini: “Bullizzato a scuola perché non ero fig* come mamma Alba Parietti”/ “Alle medie in classe…”

Francesco Oppini e Alba Parietti a BellaMà: gli esordi in TV e il loro rapporto

Un’intervista schietta e molto introspettiva quella che Francesco Oppini e Alba Parietti hanno rilasciato a Pierluigi Diaco nel corso della puntata di BellaMà del 19 settembre. Madre e figlio si sono raccontati senza peli sulla lingua, mettendosi a confronto tra pregi e difetti.

Alba Parietti: "Ecco cosa ho imparato grazie a te..."/ La dedica d'amore a Fabio Adami conquista il web!

Tra le varie dichiarazioni fatte, Francesco Oppini ha voluto chiarire che, pur essendo figlio d’arte (suo padre è l’attore Franco Oppini), la decisione di lavorare nel mondo dello spettacolo nasce da fattori esterni alla famiglia: “La scelta di fare TV è stata completamente autonoma ed è arrivata dopo un periodo di tutt’altro. Io ho studiato, mi sono anche laureato con buoni voti, poi ho deciso di lavorare in una importante concessionaria di auto ed è quello che ho fatto per 10 anni”.

Alba Parietti, sfogo su femminicidi e stupri: "Cultura maschilista misogina"/ L'appello a madri e padri

Francesco Oppini: “Venivo bullizzato a scuola perché non ero fig* come mia madre Alba Parietti”

Mamma Alba Parietti conferma: “Non ha mai approfittato delle mie amicizie, delle conoscenze che ho, mai voluta una raccomandazione, ha sempre voluto fare tutto da solo, ha una grandissima preparazione nel suo lavoro di cronista sportivo e quello che fa lo sa fare bene.”

Non manca poi qualche piccola critica di Francesco a sua madre, che su Rai2 ha dichiarato: “Lei è molto altruista e generosa però lo rinfaccia sempre e io ho preso questo fatto qua e ne soffro”. Di mamma Alba Francesco ricorda anche i suoi ingressi a scuola, accolti da cori entusiasti e ovazioni. Proprio quel periodo, che va dalle medie al liceo, non fu per lui particolarmente facile: “Ho subito quello che allora non chiamavano bullismo. Io ero etichettato come lo sfig*to solo perché non ero fig* come mia madre.”

Alba Parietti: "L'amore é un passo a due, incondizionato..."/ La dedica social al fidanzato Fabio Adami

© RIPRODUZIONE RISERVATA