Francesco Oppini è l’unico figlio di Alba Parietti, nato dall’amore con Franco Oppini, il papà. I due si sono separati quando Francesco era ancora un ragazzo ma nonostante ciò, è cresciuto circondato dall’amore dei suoi genitori, che nonostante si fossero separati sono rimasti in buoni rapporti con il suo bene. Il figlio di Alba Parietti ha sempre ammesso di aver avuto due genitori molto attenti che lo hanno protetto in ogni momento, in alcuni casi anche in maniera eccessiva. Ad esempio, come si è potuto vedere durante uno scherzo de Le Iene, Alba è una mamma particolarmente protettiva, anche in maniera eccessiva, nei confronti del figlio.

Grande Fratello, Francesco Oppini scioccato dall'eliminazione di Stefania Orlando/ Il pungente commento

Oggi Francesco Oppini, ormai un uomo, ha una sua vita privata ma anche lavorativa. Il ragazzo, grande appassionato di calcio e in particolar modo tifoso della Juve, lavora presso una tv privata, dove fa l’opinionista durante le partite bianconere e non soltanto. Dunque, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini si è creato la sua carriera nel mondo della tv e dello sport, dando vita e sfogo alla sua grande passione per il calcio.

Francesca Viverit, fidanzata Francesco Oppini/ Lui: "prima del matrimonio viene un figlio"

Francesco Oppini, chi è il figlio di Alba Parietti: “Sono cresciuto tardi…”

Da bambino, Francesco Oppini ha sofferto per via del bullismo. Come ha raccontato in alcune occasioni il figlio di Alba Parietti, veniva denigrato per via del uso aspetto fisico: “Mi denigravano perché ero molto ragazzino, poco cresciuto rispetto a quelli della mia età. Sono cresciuto tardi anche fisicamente e quindi avere a che fare con un sex symbol in casa tutti i giorni, con dei compagni così stupidi…”. Negli anni, il suo corpo si è sviluppato e non soltanto: Francesco, infatti, è stato bravo a crearsi la sua strada e a capire cosa gli piacesse fare, venendo sostenuto dai genitori ma facendo, allo stesso tempo, il suo percorso.