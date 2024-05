Francesco Oppini, chi è il figlio di Alba Parietti/ “Mia madre ha un problema serio con il telefono”

Francesco Oppini è il figlio di Alba Parietti nato dall’amore e dal matrimonio con Franco Oppini. Unico e solo figlio della showgirl, Francesco Oppini dopo aver lavorato come venditore d’auto di lusso decide di lanciarsi nel patinato mondo della televisione partecipando al Grande Fratello Vip. E’ l’inizio di una carriera nel mondo della televisione cercando di scrollarsi di dosso la stigma “figlio di”. Del resto Francesco è nato dall’amore tra una delle donne più amate del piccolo schermo e il popolare attore e comico Franco Oppini. A differenza dei genitori però ha preferito affermarsi e farsi conoscere nel mondo dello sport come commentatore di trasmissioni dedicate al calcio. Non solo, Oppini è stato anche protagonista di diversi programmi televisivi tra cui il popolare “Non sono una signora” condotto proprio dalla mamma Alba Parietti.

Proprio in occasione della sua avventura nel programma dedicato al mondo delle drag, Francesco Oppini ha parlato del rapporto con la mamma Alba Parietti rivelando: “mia madre ha un problema serio con il telefono”. Durante il programma, infatti, ha mentito alla mamma di essere uno dei concorrenti mascherati dietro le sembianze di una Drag.

Francesco Oppini e il rapporto con mamma Alba Parietti: “le sono andato contro per amore”

Anzi parlando della sua esperienza nel programma televisivo “Non sono una signora”, Francesco Oppini ha dichiarato: “è una forma artistica ee una forma di libertà personale. Non ci vedo niente di strano”. La sua scelta di mettersi in gioco nei panni di una drag è anche legato alla volontà di riprendersi una rivincita con la mamma Alba Parietti: “gliela facciamo pagare per tutto ciò che mi ha fatto in questi anni!”. Proprio il figlio d’arte ha rivelato che in passato gli è stato proposto di partecipare a Pechino Express proprio con la mamma, ma ha rifiutato. La volontà di mettersi in gioco nel game reality di Sky c’è, ma con un partner diverso come Andrea Zelletta ed Enock Barwuah conosciuti proprio al GF VIP 2020.

Infine parlando proprio del rapporto con la mamma Alba Parietti, Francesco Oppini ha confessato che in passato hanno avuto un momento di distacco per amore: “le sono andato contro per amore. Abbiamo vissuto un momento di difficoltà, visto che lei non approvava. Così ho deciso di andare fuori casa”.











