Francesco Oppini, compleanno da sogno/ Party nell’esclusivo ristorante di Milano

Francesco Oppini: festa di compleanno indimenticabile

Francesco Oppini ha festeggiato il suo compleanno da Marro Garden Fisheria a Milano; tanti i personaggi presenti, oltre alla madre di Francesco, la evergreen Alba Parietti, il chirurgo dei vip Giacomo Urtis, Cecilia Capriotti, Andrea Zelletta, solo per citarne alcuni. L’allestimento era curato dal flower designer Cristian Caputi, che si occuperà anche del nuovo locale di Porto Cervo di Alessandro Marro, che inaugurerà a Giugno, con due party di inaugurazione ufficiale.

Francesco e Alba hanno scelto di organizzare questa festa nel ristorante del loro amico di lunga data Alessandro Marro, che ha fatto preparare assortimento di sushi e deliziose pietanze. Durante la cena Marro ha annunciato che si prospetta la possibilità per Andrea Zelletta, che nella vita fa il dj, di salire in console in alcune date a Porto Cervo. “I lavori stanno procedendo e il locale è quasi pronto” -dice Marro- “grandi le aspettative. Abbiamo avviato diverse collaborazioni con aziende del food & wine del territorio della Costa Smeralda”. L’abbigliamento del personale sarà curato dalla stilista designer Bianca Dobroiu e richiamerà lo stile e il mood del nuovo locale. Posate oro, mise en place con piatti total white e profili dorati, bicchieri e calici design in linea con i gusti del titolare, amante del bello in tutte le sue forme.

Alessandro Marro: eventi e feste in cantiere

Si avvicina la data dell’inaugurazione e l’imprenditore della ristorazione Alessandro Marro già titolare di due ristoranti, uno specializzato in pesce e uno in carne e pizza, proporrà al suo pubblico una experience a contatto con i sapori, il gusto e nuove esperienze culinarie. Le feste esclusive verranno organizzate la prima a giugno e la seconda a luglio, per permettere al vasto pubblico che frequenta i suoi locali di partecipare agli eventi a tema con sorprese ovviamente top secret.

Tra i protagonisti della cucina mediterranea, rivisitata in chiave fusion, ci saranno anche sushi, una piccola area dedicata alla pizzeria e alla panificazione, con prodotti a km zero, provenienti da piccole aziende del territorio, ma non mancheranno le materie prime internazionali, sempre all’insegna del luxury food, ma senza prezzi proibitivi. Chi arriva in barca potrà usufruire della navetta e, tra i piatti di tendenza, ci saranno Plateau Black Diamond, assortimento di crudo e cotto, plateau di sushi e anche la pizza rossa con burrata, gambero rosso di Mazara, granella di pistacchio e spolverata d’oro!

