Francesco Oppini/ Confessione choc: il peso di essere Il figlio di Alba Parietti

Francesco Oppini ha deciso di parlare un po’ di se stesso nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Abbiamo dovuto attendere diversi giorni prima di assistere ad una sua rivelazione, ma finalmente ci siamo arrivati. Il figlio di Alba Parietti ha raccontato ancora una volta agli altri concorrenti che la sua vita è stata influenzata dalla figura della madre fin dai suoi primi anni di vita. Soprattutto per quanto riguarda le gelosie scatenate nelle mamme dei compagni di classe, per non parlare di alcune incomprensioni con la maestra. “Se ne usciva con ‘Ma i tuoi non vengono mai?'”, ha raccontato, “La mamma sempre presente che diceva ‘Oppini, i tuoi non ci sono’. Non ero mica abbandonato, i miei facevano un lavoro diverso ma c’erano comunque in ogni situazione”.

Francesco all’epoca aveva 8 anni, poi alle medie la situazione sembrava essersi calmata e al liceo è scoppiata di nuovo. “Mi infastidiva che commentavano”, dice in merito al fatto che Alba in quel periodo era diventata un sex symbol. “I miei discutevano anche perchè mia madre mi veniva a prendere a scuola e non lo faceva apposta”, ha continuato, “scendeva con delle minigonne… io mi nascondevo. Ma non perchè mi vergognavo di mia madre, perchè erano imbarazzanti quei commenti per un bambino”. Crescendo poi le cose si sono calmate, ma Francesco non può dimenticare tutti quegli anni in cui ha dovuto ingoiare parecchi rospi. La rabbia era tanta che alla fine ha sfogato tutto verso la Parietti, imponendole anche di non raggiungerlo a scuola, ma di incontrarsi in un luogo più appartato. Clicca qui per guardare il video di Francesco Oppini.

Francesco Oppini, uno scivolone improvviso sul web

Francesco Oppini è già diventato l’idolo dei fan del Grande Fratello Vip 2020, ma come sappiamo basta davvero poco per finire sui carboni ardenti. A poche ore di distanza dall’ingresso di Gabriel Garko, il figlio di Alba Parietti si è reso protagonista di uno scivolone che ha infiammato il web. Francesco ed Elisabetta Gregoraci infatti hanno deciso di imitare l’incontro tra l’attore e Adua Del Vesco e in particolare il momento dell’abbraccio. I due artisti infatti hanno dovuto mantenere le distanze per via delle misure di sicurezza dovute all’emergenza sanitaria, ma alla fine si sono abbracciati.

Gabriel in particolare ha sottolineato di aver fatto il tampone e così Adua si è gettata finalmente fra le sue braccia. Francesco ed Elisabetta hanno calcato molto la mano e nell’imitazione dei due si sono lanciati in risate senza fine. I social però sono esplosi: moltissimi non hanno gradito questa mancanza di rispetto nei confronti di Garko, che con grande fatica e tanta commozione ha raccontato una fetta importante del suo vissuto. Qualcuno ha esultato solo quando Massimiliano Morra, fra i presenti, ha deciso di non dire nulla e rientrare nel loft infastidito. Altri invece hanno sottolineato un altro dettaglio: “Adua stava ridendo dietro, tranquilli. Non prendetevela per tutto”. Il siparietto creato da Oppini ed Elisabetta è stato di sicuro molto leggero, ma era davvero necessario?

