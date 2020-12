FRANCESCO OPPINI, CONFRONTO CON TOMMASO ZORZI/ “Per te ci sarò sempre, ti aspetto!”

Francesco Oppini torna al Grande Fratello Vip 2020 e incontra Tommaso Zorzi. Dopo la dichiarazione d’amore dell’influencer, Oppini conferma che da parte sua i sentimenti sono gli stessi. “Io ti aspetto a prescindere, un amico sta ancora più vicino a te, non devi pensare in modo paranoico.” ha esordito Oppini rivedendo l’amico. Poi ha continuato: “L’amicizia è un sentimento d’amore e io per te ci sarò sempre. E non pensare a cose strane, non c’è niente di cui preoccuparsi! Sei una persona che ha segnato tanto il mio percorso… Io sono un tuo amico e ci sarò a prescindere e se tu vuoi che io faccia un passo indietro per il tuo benessere io lo farò ma attenderò la tua telefonata il giorno dopo per vederci. Io sono ancora qua e lo sono sempre.” Imbarazzato, Zorzi ha così replicato: “Io non penso che avrei mai avuto il coraggio di dirtelo qua dentro, non volevo rovinare il rapporto che più mi faceva sentire al sicuro.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Francesco Oppini torna al Grande Fratello Vip per Tommaso

Sono passati solo pochi giorni dall’uscita di Francesco Oppini dalla Casa del Grande Fratello Vip. Venerdì il figlio di Alba Parietti ha deciso volontariamente di abbandonare la Casa – così come farà questa sera Elisabetta Gregoraci – ma è stata proprio la nota opinionista ad annunciare che questa sera Francesco tornerà. Lo farà perché nella Casa c’è chi da venerdì sta malissimo per la sua uscita e ha bisogno di un confronto con lui: Tommaso Zorzi. In questi giorni l’influencer si è reso protagonista di alcuni sfoghi e di una dichiarazione molto importante sui sentimenti che lo legano a Oppini. Tommaso ha infatti ammesso di essere innamorato di Francesco. Proprio all’amica Stefania Orlando ha confessato: “Ieri ad un certo punto Malgioglio mi chiama e mi dice che mi deve parlare. Andiamo di là in salotto ed è stata una conversazione molto bella, mi sono commosso. Lui mi fa: ‘Dimmi la verità, ma tu eri innamorato di Francesco?’ e io gli ho detto di sì, perché è vero.”

Tommaso Zorzi ‘terrorizzato’ per l’incontro con Francesco Oppini

Chiaramente Francesco Oppini è venuto a conoscenza della dichiarazione di Tommaso Zorzi e, anche per questo, stasera entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto con lui. Prevedendo quanto potrà accadere stasera, 7 dicembre, in diretta, Zorzi ha ammesso di essere terrorizzato. “Mi sento male, non mi facessero lo scherzo di farmelo trovare nel cucurio. – ha dichiarato Tommaso sull’ingresso di Oppini – Prima della puntata, mi verrà una colite. Spero che non sia in studio per un contrattempo. Credo che la voce gli sia arrivata e avrà avuto una reazione. Ma tanto lo porteranno in studio anche con la flebo!” ha concluso sempre con la sua consueta ironia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA