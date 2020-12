Francesco Oppini/ “Cristina Tomasini? Adesso convivenza e un figlio”, e su Zorzi..

Francesco Oppini ha finalmente modo di raccontarsi oggi pomeriggio a Verissimo. Dopo il ritorno in studio al Grande Fratello Vip 2020 di ieri sera, il cronista sarà ospite di Silvia Toffanin per parlare della sua esperienza nel reality, della sua amicizia con Tommaso Zorzi, ma anche della sua privata ovvero dell’essere figlio di Alba Parietti ma anche fidanzato con Cristina Tomasini. Proprio riguardo a quest’ultima potrebbero esserci le novità più importanti visto che il giovane ha lasciato il programma in lacrime proprio per tornare da lei, la sua fidanzata, la stessa che ha promesso di non lasciare più e con la quale vuole iniziare una convivenza perché stanco di viverla solo nel fine settimana. Ma cosa sarà successo una volta tornato a casa?

Francesco Oppini: “Adesso convivenza e un figlio con Cristina”

Lo scopriremo solo quando Francesco Oppini racconterà il suo dopo Grande Fratello Vip a Verissimo oggi pomeriggio confermando la sua voglia di diventare padre e di avere un figlio magari proprio con la sua amata Cristini. L’altra donna della sua vita dalla quale non potrà prescindere oggi pomeriggio sarà sicuramente Alba Parietti questa madre ingombrante di cui spesso si è lamentato ma che nella casa ha iniziato ad apprezzare proprio per via della sua presenza. Sono tante le cose che Francesco Oppini si rammarica di non aver detto a sua madre e suo padre Franco Oppini e tante quelle che ha rivelato nei confessionali al GF Vip, avrà avuto modo di vederli, incontrarli e finalmente dirgli quello che voleva? Infine, Francesco Oppini affronterà la questione Tommaso Zorzi. Tra i due è nata una grande amicizia ma alla fine l’influencer ha ammesso di essersi innamorato di lui. La cosa non lo preoccupa tanto che il figlio di Alba Parietti è tornato nella casa per rassicurarlo dandogli appuntamento alla fine del programma. Ma questa amicizia sarà davvero così solida e duratura una volta che i due si ritroveranno fuori?



