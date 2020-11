Francesco Oppini/ “Cristina Tomasini non la mollo più”, e su Dayane Mello rilancia…

Francesco Oppini litiga ancora con Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020: “Incoerente”

E alla fine Francesco Oppini o parla male di Dayane Mello o parla benissimo della sua fidanzata Cristina. Sembra che siano ormai questi i tempi che il figli di Alba Parietti stia trattando dentro la casa, almeno in questo fine settimana in cui le cose si sono fatte un po’ movimentata proprio per la nomination della modella brasiliana. Se qualche giorno fa Francesco Oppini era finito nei guai con Tommaso Zorzi proprio perché reo di aver perdonato, dopo una lettera e dieci minuti, la bella Dayane, adesso ha deciso di chiudere per sempre questo capitolo annunciando che eviterà di parlarle fino alla fine del programma o, comunque, fino a quando uno dei due non uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip 2020. Cala quindi il sipario su un’amicizia particolare che è cambiata proprio quando Dayane Mello ha lasciato intendere che tra loro ci fosse qualcosa di più, qualcosa di diverso. A quel punto, e dopo l’intervento di Alba Parietti, Francesco Oppini ha deciso di tornare sui suoi passi, iniziando una serie di discussioni e incomprensioni, che hanno portato all’atto finale, la discussione dei giorni scorsi. Dayane Mello continua a dire che odia la falsità mentre, dal canto suo, Oppini, continua a portarla per mare e monti, parlando con gli altri inquilini della casa, e definendola ormai incoerente. La modella è rea di dire una cosa, subito dopo un’altra e poi farne un’altra ancora. Lo ha dimostrato con Oppini, almeno secondo il suo racconto, e lo ha fatto anche con Elisabetta Gregoraci. Ciliegina sulla torta è stata la catena di salvataggi di venerdì scorso quando, anziché salvare i suoi amati Adua ed Enock, ha deciso di optare per Maria Teresa Ruta.

Francesco Oppini pronto ad andare a convivere con Cristina?

Francesco Oppini nella casa del Grande Fratello Vip 2020 continua a parlare di paternità. Il giovane ha confidato anche alla madre di sentire un forte istinto paterno e di volere presto un figlio ma non con una donna qualsiasi bensì con la sua Cristina. Proprio nelle scorse ore, parlando con i suoi compagni ha sottolineato: ‘Quando esco di qua non la mollo più, ci vedevamo solo nel weekend, ma quando esco..”. Oppini ha confermato che hai capito tante cose, non le dici magari ma le pensi. Cristina ha sopportato il lockdown, la lontananza e adesso anche il Grande Fratello Vip, adesso è arrivata il momento di dire no. Convivenza in arrivo adesso per loro? Cercherà una cosa e andrà a vivere con lei, questo è certo.



