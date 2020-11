Francesco Oppini/ Dalla frase sessista alla lite con Tommaso Zorzi, sarà eliminato?

Francesco Oppini eliminato al Grande Fratello Vip 2020?

Francesco Oppini nei guai? Ogni settimana il figlio di Alba Parietti finisce nei guai al Grande Fratello Vip 2020 e anche in questi giorni è successo lo stesso. Il giovane sembra ormai allo sbando. Non si capisce bene se la sua fosse una tattica che si è scontrata poi contro i sentimenti dei gieffini e i video che sono venuti fuori sul suo conto, e se stia semplicemente perdendo la bussola perché lui stesso destabilizzato dai suoi rapporti con gli altri, fatto sta che Francesco Oppini è finito in nomination e rischia davvero di uscire per via di quello che è successo con Tommaso Zorzi prima e con Dayane Mello poi. Quella che formava con l’influencer sembrava proprio una coppia indissolubile e invece tutto è finito quando è venuto a galla che forse il giovane Oppini aveva altri motivi per avvicinarsi all’influencer, magari proprio i suoi follower, sicuri voti per essere salvato dalle nomination. Le discussioni tra loro non sono mancate ma a tenere banco adesso è la questione Dayane Mello.

Francesco Oppini, le frasi sessiste e la lite con Tommaso Zorzi, sarà eliminato?

Sembra che durante la festa di Halloween il giovane avrebbe detto alla modella che presto la nominerà ancora confermando così la fine del loro rapporto idilliaco. Ma l’ultimo caso che sta indignando il popolo dei social riguarda una frase poco carina (e da condannare) che il figlio di Alba Parietti ha detto a Dayane Mello parlando di quello che sarebbe successo una volta fuori dalla casa. In quel momento, risalente a diversi giorni fa, Francesco Oppini, parlando di Dayane Mello avrebbe usato la frase sessista ‘A Verona la violentano’ correggendosi poi subito dopo parlando di un senso ‘buono’ da dare alla frase ovvero il fatto che gli uomini la disturberebbero per quanto è bella. Siamo sicuri che il pubblico perdonerà l’ennesimo scivolone di Oppini e anche questa frase sessista e poco consona per il gioco?



