Francesco Oppini/ Dall’addio a Dayane Mello alla dedica a Cristina Tomasini…

Francesco Oppini eliminato al Grande Fratello Vip 2020?

Francesco Oppini a rischio. Tommaso Zorzi ha discusso con lui e non sembra più molto convinto della loro amicizia, almeno non come prima, e lo stesso è successo con Dayane Mello. La modella ha affermato che in quest’ultimo periodo al Grande Fratello Vip 2020 ha un po’ rivisto la scala delle sue persone preferite e ha deciso di usare il cuore e seguire le sue idee sempre e comunque e questo la porterà a cambiare un po’ le sue nomination. Questo potrebbe finire nei guai Francesco Oppini visto che sempre più concorrenti, specie quelli della stanza blu, stanno iniziando a pensare che i suoi movimenti siano quelli di un grande stratega e che il suo unico obiettivo sia quello di non uscire dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 avvicinandosi prima a Zorzi e poi anche un po’ a Guenda.

Dall’addio a Dayane Mello alla dedica a Cristina…

Proprio la questione Dayane Mello, però, ha tenuto banco anche nelle confidenze che ha fatto ad Enock e agli altri, spiegando loro che le cose con la modella sono cambiate e tutto perché forse lei non ha trovato quello che cercava, insinuando qualcosa di diverso dall’amicizia. A peggiorare le cose ci ha pensato proprio la brasiliana che ha preferito salvare Maria Teresa Ruta. Alla fine sembra che Alba Parietti abbia vinto ma la puntata di questa sera potrebbe portare a galla ulteriori scontri per lui nella casa dopo una settimana difficile in cui è arrivato a crollare, con tanto di lacrime, soprattutto pensando alla sua Cristina che proprio in questi giorni ha compiuto gli anni e che ha ricevuto una dedica speciale dal fidanzato al grido di Ti amo e spero che mi rimarrai accanto davvero a lungo. In molti sono convinti che il loro abbraccio potrebbe andare subito in scena visto che tra i papabili eliminati di questa sera c’è proprio Francesco Oppini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA