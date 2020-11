Francesco Oppini/ “Dayane Mello? Non ho più stima di lei!”, Guenda Goria…

Francesco Oppini eliminato al Grande Fratello Vip 2020?

A quanto pare Francesco Oppini ormai è insofferente all’atteggiamento di Dayane Mello. Il figlio di Alba Parietti si avvia verso una diretta destinata a sconvolgerlo in cui non solo dovrà rimettersi al giudizio del pubblico ma avrà modo di incontrare anche sua madre pronta allo scontro con Dayane Mello e Tommaso Zorzi in difesa del figlio proprio come ha fatto nelle scorse settimane. Il rischio eliminazione per lui c’è ed è molto vicino visto che nelle scorse settimane il pubblico ha inveito contro di lui al grido di “eliminiamolo” ma tanti altri sono troppo felici di vederlo al fianco di Tommaso Zorzi e questo potrebbe rimandare tutto a data da destinarsi, ma se così non fosse? Sicuramente in questa settimana Francesco Oppini non si è tenuto niente dentro inveendo contro Dayane Mello, la sua palla al piede in questa edizione. I due, fondamentalmente, si accusano delle stesse cose, ovvero di falsità, e mentre la modella continua a pressare, lasciando intendere che Oppini non sia così etero come vuol far credere, quest’ultimo non sopporta più le sue continue insinuazioni e i suoi attacchi e così ha dato di matto infastidendo Zorzi.

Francesco Oppini Vs Dayane Mello: “Non ho più stima di lei!”

Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 2020 si è sfogato con i suoi compagni al grido di “Non ho più stima di lei” ma poi in giardino, qualche ora fa, ha avuto modo di tirare fuori anche Guenda Goria, eliminata ma sempre presente in casa. Andrea Zelletta trova che Guenda Goria in puntata aveva un linguaggio davvero potente ma Francesco Oppini l’ha trovata fuori luogo nei rispetti di Enock. Secondo il figlio di Alba Parietti, Guenda ha pagato al televoto proprio quello che ha fatto al fratello di Balotelli costringendolo ad assumersi colpe che non erano sue. I due avranno un nuovo confronto una volta fuori?





