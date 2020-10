Francesco Oppini/ “Dico no al matrimonio per colpa di mamma Alba” (Grande Fratello Vip)

FRANCESCO OPPINI VUOLE “CHIUDERE” CON MAMMA ALBA E PAPA’ FRANCO

Quello che stiamo conoscendo è sicuramente un Francesco Oppini diverso da quello che tutti noi ci aspettavamo o avevamo sempre immaginato. Il bel figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini è finito nella casa del Grande Fratello Vip 2020 proprio per staccare il cordone ombelicale e chiudere con la sua famiglia per spiccare il volo e prendere in mano le redini della sua vita e del suo lavoro ma, a quanto pare, questo step è un po’ duro da portare a casa e tutto per via di mamma Alba. Si è parlato spesso di lei in casa soprattutto del suo modo di fare e di essere ingombrante, lo abbiamo visto tutti nella prima puntata del GF per suo figlio e lo sa bene suo figlio. Proprio per questo Francesco Oppini ha raccontato ai suoi compagni di viaggio di avere paura di lei, di temere il peggio il giorno in cui deciderà di avere una famiglia tutta sua: “Abbiamo due caratteri molto simili. Lei a volte è ingestibile… La mia paura è di fare una famiglia e avere discussioni per colpa di mia madre”.

FRANCESCO OPPINI VICINO A DAYANE MELLO MA LA TOMASINI…

Al fianco di Francesco Oppini ormai da un paio di anni c’è la fidanzata Francesca Tomasini, proprio lei gli ha dato una ragione per tornare a sorridere dopo il terribile incidente in cui la sua ex, Luana, ha perso la vita, ed è sempre lei che è dovuta intervenire sui social adesso che il suo fidanzato si è molto avvicinato a Dayane Mello nella casa.Tra i due c’è una bella sintonia e sono spesso immortalati insieme sul divano pronti a parlare e raccontarsi tant’è che il pubblico si è già lanciato in una corsa a creare pagine fan della coppia, ma la bella Francesca Tomasini è già intervenuta sui social al riguardo puntando il dito contro la gieffina: “Vabbè ma Dayane che sta flirtando con Oppini lo fa perché vuole essere al centro dell’attenzione in puntata”. Il suo messaggio arriverà nella casa questa sera?



