Francesco Oppini e Cristina Tomasini/ Dopo il fidanzamento un figlio di nome Tommaso

Francesco Oppini è stata una delle rivelazioni di questo Grande Fratello Vip. Entrato come il “figlio di” Alba Parietti è uscito come protagonista del reality show. Francesco, 38 anni, ha deciso di lasciare il gioco dopo l’annuncio del prolungamento fino a febbraio per poter riabbracciare la sua ragazza Cristina Tomasini, a cui ha subito regalato l’anello di fidanzamento. In una lunga intervista di coppia al settimanale Chi, Francesco ha raccontato di come Cristina lo ha cambiato: “Mi ha trasmesso, serenità, tranquillità educazione. Mi ha aiutato a essere meno impulsivo, è grazie a lei se nella casa non sono mai esploso, mi ha migliorato molto”, aggiungendo che il sorriso della fidanzata gli ricorda molto quella della nonna Graziella (mamma di Alba). Cristina, invece, ha definito Oppini “semplice, educato, un uomo d’altri tempi”. Cristina vede in modo molto positivo l’amicizia di Francesco e Tommaso Zorzi – “hanno dato un bel messaggio” – mentre è rimasta un po’ delusa dal comportamento di Dayane Mello che all’inizio del GF Vip ha più volte cercato di baciare Oppini.

Francesco Oppini e Cristina Tomasini: dopo il GF Vip un figlio

L’anello che Francesco Oppini ha regalato alla fidanzata Cristina Tomasini contiene anche la promessa di avere un figlio: “Mi vedo padre perché penso di averlo dentro, è un ruolo che nessuno ti insegna, e Cristina è la persona giusta per crescere un figlio, per le sue doti e i suoi valori”, ha detto al settimanale Chi. Cristina è certa che Francesco “sarà un padre dolcissimo. So che sarà un padre giocherellone”. Tra i nomi in lizza per il piccolo Oppini c’è proprio quello di “Tommaso”. Al momento i due non stanno pensando alle nozze: il loro progetto a breve termine è la convivenza e diventare genitori. Cristina, però, ha ammesso che desiderava il fidanzamento ufficiale: “Credo molto nel nostro legame e, quando Francesco ha detto di volere un figlio da me, sono rimasta sotto choc, non me lo aspettavo. È stata una gioia immensa”.



