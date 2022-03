Francesco Oppini e Tommaso Zorzi di nuovo amici?/ Il gesto su Instagram che…

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini avrebbero riallacciato i rapporti. I due avevano stretto una bellissima amicizia lo scorso anno nella casa del Grande Fratello Vip. Tommaso Zorzi rivelò addirittura di essersi innamorato di Francesco. Dopo la fine del reality però qualcosa è andato storto e il loro rapporto si è incrinato. Proprio qualche tempo fa Francesco Oppini aveva dichiarato di sperare di poter recuperare il rapporto con Tommaso: “Quando i rapporti sono veri si recuperano. Non ho voluto mettere bocca su questa cosa perché porto rispetto alle persone che ho conosciuto nella vita, a cui ho voluto bene a cui voglio bene”. Nessuna spiegazione invece da Tommaso Zorzi che si è sempre trincerato dietro il silenzio più assoluto. Nelle scorse ore però Francesco Oppini ha postato sulle sue storie su Instagram uno scatto risalente ad un anno fa durante la serata della finale del reality in cui appare in compagnia di Tommaso Zorzi. Il figlio di Alba Parietti ha impreziosito lo scatto l’hashtag “friendship”. Un gesto che ha alimentato la speranza che i due siano tornati a frequentarsi. D’altra parte in più occasioni anche Tommaso Zorzi aveva lasciato intendere l’intenzione di riprendere il filo del discorso con Francesco Oppini.

Tommaso Zorzi aveva dichiarato qualche tempo fa in un’intervista a Verissimo di conservare un bel ricordo della sua amicizia con Francesco Oppini. Il vincitore del Grande Fratello Vip aveva però confidato che i rapporti tra loro si erano freddati: “A oggi non c’è alcun rapporto, però. Non c’è astio né rancore ma non ci sentiamo da quest’estate. Sicuramente è una chiamata che devo fare. Non rinnego il bene. A volte i rapporti si congelano, comunque non ci parliamo oggi”. Poche settimane dopo, Zorzi aveva rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano in cui confermava la volontà di sentire a breve Francesco Oppini: “Con chi tra Francesco Oppini e Dayane Mello guarderei la prima puntata di Drag Race Italia? Oppini. Se siamo di nuovo amici? Ci siamo sentiti per farci gli auguri e ci siamo ripromessi di sentirci a breve”.

Sembra che a far litigare i due ex gieffini sarebbe stato un video, risalente a otto anni fa, in cui Francesco Oppini ride di fronte a un amico che pronuncia le parole “frocio” e “ricchione”. Un atteggiamento che non era piaciuto a Zorzi che aveva deciso di prendere le distanze da Oppini tagliando i ponti con lui. Tommaso Zorzi aveva tolto il segui sui social a Oppini e in molti non era sfuggito il tweet di Zorzi in merito alla vicenda: “Credo che dopo le recenti uscite di poco gusto e le carnevalate ognuno può gentilmente continuare per la propria strada”. La vicenda sarebbe stata solo una goccia che ha fatto traboccare il vaso. Pare infatti che Zorzi fosse diventato pressante nei confronti di Oppini: “Dietro alla loro lite c’è qualcosa non corrisposto. Zorzi è diventato insistente, ingestibile e pressante. Avevano già litigato per questo e Oppini glielo aveva fatto presente. Ed è iniziata la rottura: lui era geloso e non ha apprezzato i suoi ‘no”, aveva riferito il blogger Alessandro Rosica in una sua diretta su Instagram.

