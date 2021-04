Francesco Oppini e Tommaso Zorzi/ Video: come Cochi e Renato “L’uselin de la comare”

In occasione dell’ultima puntata del “Maurizio Costanzo Show”, Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono esibiti sulle note di una popolare canzone di Cochi e Reanto, “L’uselin de la comare”, con cui si erano già cimentati dentro la casa del Grande Fratello Vip 5. “Superbravi. La dovevano anche ballare come al GF. Dirò una cosa nuova: li amo” e “Secondo me pero e stato più divertente quando l’hanno cantata nella casa”, hanno commentato due utenti su Twitter. Dopo l’esibizione canora dei due amici, Maurizio Costanzo ha fatto un inaspettato annuncio. Il padrone di casa ha rivelato che Tommaso Zorzi e Francesco Oppini torneranno nella prossima edizione del “Maurizio Costanzo Show” che dovrebbe iniziare a fine ottobre su Canale 5: “Mi raccomando studiate questa estate perché a fine ottobre ci rivediamo qua… Ok?”.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini nella prossima edizione del Maurizio Costanzo Show

Tommaso Zorzi ha colto la palla al balzo e ha risposto con prontezza: “Bene… Io e Francesco torneremo a fare tutto il repertorio di Cochi e Renato…”. Maurizio Costanzo ha così dato carta bianca alla coppia di amici: “Tornate a fare quello che volete…”. Lo spoiler di Costanzo non è passato inosservato sul web: “Consacrazione ufficiale della coppia Zorzi/Oppini da parte di Maurizio Costanzo, ingaggiati per la prossima stagione del programma… e gli altri MUTI!” e “Ok Maurizio mi piace l’idea di rivedere il duo Zorzi & Oppini e se deve essere il repertorio di Cochi e Renato la prossima volta voglio sentire “La canzone intelligente”…”, hanno scritto due utenti su Twitter. Sul finire della puntata, il padrone di caso ha elogiato Zorzi per la sua conoscenza musicale: “Lui conosce tantissimo la musica… È un dizionario musicale vivente… Fa piacere che un ragazzo della sua età sia così preparato…”, ha commentato Francesco Oppini. Clicca qui per vedere il video di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

