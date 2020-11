Francesco Oppini eliminato al Grande Fratello Vip 2020?/ Cristina lo aspetta e lui…

Francesco Oppini eliminato al Grande Fratello Vip 2020?

Francesco Oppini a rischio eliminazione al Grande Fratello Vip 2020? Non è la prima volta che il figlio di Alba Parietti finisce in nomination ma è la prima che lo vede alla pari addirittura contro la Contessa Patrizia de Blanck, due pezzi da novanta allo scontro e, comunque andranno le cose, tutto sarà destinato a cambiare nella casa. In questi giorni il telecronista ha avuto modo di mettersi un po’ in gioco tra le coccole a Tommaso Zorzi e le risate dimenticando tutto quello che è successo in passato soprattutto con Dayane Mello. Ormai sembra che sulla loro amicizia sia calato il sipario e questo lo ha reso tranquillo al punto tale da dedicarsi agli amici conosciuti in casa evitando di rivolgere parola alla modella brasiliana. A questo si unisce il sostegno che ha ricevuto dall’esterno con l’arrivo sulla casa di un primo aereo a lui dedicato, un evento che lo ha reso davvero molto felice tanto da urlare e applaudire felice agli amici che lo hanno premiato così.

Francesco Oppini pronto a convivere con Cristina dopo il Grande Fratello Vip 2020?

Questo non ha fatto altro che convincere Francesco Oppini che c’è tutto un mondo fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 anche se in questi due mesi e mezzo sono stati gli inquilini la sua famiglia, nel bene e nel male. Fuori lo attendono la mamma, pronta a complimentarsi con lui per la bella persona che è, e dall’altra c’è la fidanzata Cristina che potrebbe rispondere ad una serie di dichiarazioni che il fidanzato ha fatto in casa a cominciare dalla sua voglia di paternità e finendo alla loro relazione che potrebbe diventare presto una convivenza se lei dirà di sì. In questi anni si sono visti solo nel fine settimana tra mille sacrifici e nella casa ha capito che non va più bene farlo e che dovranno cambiare un po’ di cose, non vuole più ‘mollare la sua bella Cristina’, lei accetterà di convivere adesso?



