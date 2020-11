Francesco Oppini eliminato?/ “Attaccato a Tommaso Zorzi”, questo lo salverà?

Francesco Oppini eliminato al Grande Fratello Vip 2020?

Francesco Oppini è al suo ennesimo giro di giostra nelle nomination del Grande Fratello vip 2020, anche questa sera gli andrà bene come è successo in passato? Allo scontro con lui ci sono finite ben tre donne, tre mostri sacri di questa edizione: Patrizia de Blanck, Adua del Vesco e Dayane Mello. Proprio con quest’ultima ormai sembra che non ci sia nemmeno più l’ombra di un rapporto visto che il figlio di Alba Parietti continua a ribadire che in lei vede solo falsità e che per lui è ormai un capitolo chiuso l’amicizia con lei. Questo non ha evitato scontri e discussioni visto che proprio venerdì scorso, dopo la puntata, la modella brasiliana ha discusso con Enock, reo di averla votata quando lei non si è mai permessa, ed ecco che è spuntato di nuovo Francesco Oppini pronto a difendere l’amico e lanciare qualche frecciatina riguardo a quelle volte in cui lei dice di non averlo nominato ma sa bene di averlo fatto. I due hanno continuato a dire tutto e il contrario di tutto fino a quando la stessa Dayane Mello non ha messo a tacere il suo ex amico al grido di ‘Enock non ha bigono di un avvocato e non ho intenzione di parlare con te’. Ciliegina sulla torta i due arrivano allo scontro al televoto nella stessa serata, il pubblico saprà dire la sua su quanto è successo e ha visto in questi due mesi e mezzo?

Francesco Oppini “Attaccato a Tommaso Zorzi”

Francesco Oppini è finito sotto la lente in questi due giorni proprio da parte di Dayane Mello e Adua del Vesco che vedono in lui il solito comportamento un po’ fasullo, lo stesso che lo ha portato a fare pace con Tommaso Zorzi in piena nomination, e adesso si sta comportando allo stesso modo diventando la sua ombra. Le due hanno commentato la sua voglia di vivere alla sua ombra e dare vita a questo gruppo, lo stesso di cui si è parlato in diretta e che tanto ha fatto infuriare il figlio di Alba Parietti convinto che non ci sia alcun gruppo. A quel punto Adua del Vesco ha ribadito che lei continua a giocare da sola senza inserirsi o seguire la moda della casa.



