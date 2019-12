FRANCESCO OPPINI, FIGLIO DI ALBA PARIETTI/ Telecronista tifoso e lo scherzo a mamma

Nel racconto di una vita di Alba Parietti a Marco Marra per il programma “La mia passione” in onda oggi su Rai Tre a partire dalle 20:30 non può mancare un capitolo importante dedicato a Francesco Oppini, unico figlio della showgirl nato dal matrimonio (finito) con l’attore e cabarettista Franco Oppini. A differenza di mamma e papà, il classe 1982 torinese ha deciso di fondare la sua vita lontano dalla televisione e in generale al di fuori del mondo dello spettacolo. Una scelta ben precisa quella di Francesco Oppini, che pure ogni tanto non manca di fare le sue apparizioni in questo o quel salotto tv nelle vesti di opinionista. La sua attività principale è però quella di venditore di automobili, un lavoro “normale” che però non gli impedisce di dedicarsi ad una delle sue più grandi passioni: la Juventus. Proprio in ragione del suo sviscerato amore per i bianconeri, Francesco Oppini svolge la funzione di “telecronista tifoso” sulle frequenze di 7 Gold nella trasmissione Diretta Stadio.

FRANCESCO OPPINI, FIGLIO ALBA PARIETTI

La più importante partecipazione televisiva di Francesco Oppini è quella risalente al 2004, quando il figlio di Alba Parietti prese parte in qualità di concorrente al reality La Fattoria. Una scelta che lui stesso, a distanza di anni, descrisse come figlia di un discorso prettamente economico. Nel corso degli anni successivi, oltre ad alcune ospitate in qualità di opinionista, si ricordano in particolare nel 2015 la sua partecipazione ad un “terribile” scherzo a mamma Alba per Le Iene, nonché nel 2017 quella ad una puntata di Ballando con le stelle in compagnia della stessa Parietti. Le cronache rosa hanno parlato di lui anche per diverse storie d’amore: celebri quelle con Alessia Fabiani e Francesca Gottardi, mentre dai contorni tragici quella con Luana, ragazza morta nel 2006 a soli 25 anni lasciando un grande dolore nel cuore del fidanzato e della stessa Parietti, che le era molto affezionata. Da qualche tempo Francesco Oppini è legato sentimentalmente a Cristina Tomasini, ragazza di Bergamo con cui si diceva avrebbe dovuto partecipare all’ultima edizione di Temptation Island Vip: un’ipotesi che alla fine non si è concretizzata.

