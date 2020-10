Francesco Oppini flirt con Dayane Mello?/ Alba Parietti smonta le insinuazioni della modella

DAYANE MELLO MENTE SU FRANCESCO OPPINI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Francesco Oppini uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 ancora fidanzato oppure no? Al momento è davvero difficile da dire perché il figlio di Alba Parietti potrebbe iniziare a vacillare proprio sotto i colpi del gossip e delle avvenenti curve di Dayane Mello. I primi giorni Francesco Oppini ha raccontato della sua vita, dei suoi amori e proprio della sua fidanzata, la bella Cristina Tomasini. Lui stesso parlando del loro incontro e del loro rapporto l’ha definita un angelo anche se non sa bene da dove sia arrivata cambiando per sempre quello che provava e quello che sentiva, ma adesso? Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 2020 continua a ribadire di essere fidanzato e lo stesso è successo anche venerdì scorso quando Dayane Mello in confessionale ha confessato che il primo passo verso di lei lo ha fatto proprio lui.

ALBA PARIETTI DIFENDE IL FIGLIO DA DAYNE MELLO E…

La modella in confessionale, incalzata da Alfonso Signorini, ha rivelato ‘Lui è fidanzato quindi… il primo passo lo ha fatto lui’. Fino a dove si spingeranno quindi i due? Al momento Francesco Oppini continua a ribadire il fatto che non è al Grande Fratello Vip 2020 per trovare una fidanzata ma per divertirsi e dare una svolta alla sua carriera. A remare contro Dayane Mello dall’esterno della casa è proprio Alba Parietti convinta che il figlio debba vedere i video della modella in confessionale per ascoltare la storia del primo basso e del bigliettino in modo tale che possa prenderne le distanze. Solo così alla fine riuscirà a tornare sulla retta via? Mamma Alba è convinta che Dayane Mello stia mentendo e che il figlio sia innamorato e fedele alla fidanzata. Come finirà?



