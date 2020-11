Francesco Oppini, frasi choc su Dayane Mello e Flavia Vento/ Squalificato? Ira social

Nelle ultime ore Francesco Oppini è finito al centro della polemica per alcune frasi choc pronunciate contro due protagoniste di questa edizione del GF Vip: Dayane Mello e Flavia Vento. Parole che conterrebbero una violenza tale da portarlo ad un rischio squalifica sempre più concreto. Il figlio di Alba Parietti, come emerso da alcuni video che hanno fatto prontamente il giro dei social, ha riservato parole tutt’altro che piacevoli nei confronti della modella brasiliana. Nel filmato in oggetto Oppini si trova a tavola durante una conversazione con gli altri gieffini su una futura rimpatriata a Verona post GF Vip quando proprio Francesco avrebbe esclamato, riferendosi a Dayane: “A Verona la violentano!”. Il tono è naturalmente scherzoso ma Tommaso Zorzi ha subito preso le distanze da quella frase tanto da replicare: “Ma speriamo di no, ma dai!”. “Ma in senso buono, eh!”, ha provato a giustificarsi a quel punto Oppini. Parole molti forti, pronunciate dal ragazzo nelle scorse settimane ma venute alla ribalta solo nelle passate ore grazie ad un video caricato sui social da una ragazza, poi costretta a disattivare il profilo per via delle copiose critiche ricevute. Nonostante questo, su Twitter si è sollevato un vero e proprio polverone contro il gieffino che probabilmente questa sera sarà chiamato a “giustificare” per quanto possibile, le sue esternazioni controverse.

FRANCESCO OPPINI, FRASE CHOC ANCHE SU FLAVIA VENTO

Quella contro Dayane Mello però, non è stata la sola frase choc pronunciata da Francesco Oppini nei confronti di una donna. Come se non bastasse, infatti, un altro episodio con protagonista il figlio di Alba Parietti avrebbe contribuito più di recente a sollevare una nuova indignazione social. Un nuovo video circolante in queste ore vede ancora una volta Francesco conversare con l’amico Tommaso Zorzi facendosi però scappare nuove inaccettabili parole verso l’ex gieffina Flavia Vento. “È una che rischi di ammazzare di botte… guarda che quelle così, io credo che ad alcuni uomini facciano venire voglia di alzare le mani”, si è lasciato scappare Oppini ed ancora una volta l’influencer si è ritrovato a prendere le distanze dalle parole dell’amico. La diretta interessata, Flavia Vento, si è limitata a condividere su Instagram un articolo scrivendo tra gli hashtag “Vergogna” e “Stop violenza sulle donne”. Gli utenti social, dopo l’ennesima frase infelice, hanno prontamente sollevato la richiesta di squalifica immediata del gieffino che già in passato aveva rivolto parole tutt’altro che piacevoli anche nei confronti di Franceska Pepe. Come ricorda Trendit.it, in quella circostanza disse: “In autostrada hai sfilato, peccato non ti abbiano preso”.

