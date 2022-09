Francesco Oppini: “Guardavo Simona Ventura in tv”/ “Mamma Alba si arrabbiava e…”

Francesco Oppini fan di Simona Ventura?

Per presentare la seconda stagione di “Citofonare Rai 2”, Simona Ventura e Paola Perego sono state ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno trasmessa su Raiuno il 15 settembre. Le due conduttrice, oltre a commentare la morte della Regina Elisabetta, hanno svelato i dettagli del loro rapporto ricevendo anche un omaggio con filmati riassuntivi delle loro straordinarie carriere. Simona Ventura che, nel timore di non riuscire ad avere successo in tv aveva un piano B ovvero aprire una palestra avendo studiato è stata per anni il volto di tanti programmi calcistici come Quelli che il calcio.

Dopo aver ricordato gli inizi della carriera della Ventura, Francesco Oppini che, con Laura Freddi, è tornato tra gli affetti stabili, ha svelato un retroscena ammettendo di aver sempre guardato i programmi calcistici della Ventura e scatenando, così, la reazione di mamma Alba Parietti.

Francesco Oppini: “Mamma si arrabbiava sempre…”

“Questo devo dirlo“, comincia così la confessione di Francesco Oppini che, da grande amante del calcio e tifoso della Juventus, da ragazzino, guardava le varie trasmissioni televisive sportive e, nel salotto di Oggi è un altro giorno, svela un retroscena. “Guardavo tutti i programmi di Simona e mamma si arrabbiava perchè i suoi non li guardavo mai“, ammette Oppini.

“E’ normale, anche i miei figli non hanno mai guardato le mie trasmissioni”, aggiunge Paola Perego mentre Simona Ventura ricorda la telefonata ricevuta in diretta dal figlio che le chiedeva di poter andare a vedere il Milan.

