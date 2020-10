Francesco Oppini/ Guerra fredda con Dayane Mello dopo l’intervento della Parietti

FRANCESCO OPPINI VITTIMA DI ALBA PARIETTI ANCHE AL GRANDE FRATELLO VIP?

E’ guerra fredda al Grande Fratello Vip 2020 tra Francesco Oppini e Dayane Mello dopo l’intervento di Alba Parietti nelle puntate scorse. Tra i due tanto amici e tanto vicini alla fine si è rotto qualcosa proprio per via del comportamento della modella e di quello che è successo tra loro. La bella showgirl ha pensato bene di intervenire sui social chiedendo alla produzione di rivelare al figlio Francesco Oppini quali erano le reali intenzioni dell’amica e modella che vive con lui nella casa.

La sua missione è compiuta e la vita sentimentale del figlio è finalmente al sicuro visto che, dopo quello che è successo, Dayane Mello ha fatto un passo indietro alzando un muro con il suo amico speciale convinta di essere stata un po’ colpita duramente in questa situazione: “Io sono fatta così, una volta che mi fai un danno io metto una pietra sopra. Anche se soffro tantissimo sono così. Sto male, non voglio ferire le persone a cui tengo. Adesso il discorso è diverso, facciamo che ci salutiamo, ma non cag*rmi più”.

DAYANE MELLO CHIUDE CON FRANCESCO OPPINI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

A questo punto Francesco Oppini ha provato a dire la sua ed evitare il peggio ma senza riuscirsi tanto da arrivare a minacciarla di una possibile nomination. Questo basterà per aggiustare le cose nella casa del Grande Fratello Vip 2020? Ad affrontare Francesco Oppini è Adua del Vesco che è grande amica di Dayane ma il giovane figlio di Alba Parietti non ha intenzione di fare un passo indietro convinto che la modella abbia ferito le persone fuori dalla casa e, in particolare, la sua compagna: “So che è sensibile ma dovevo farle capire che non c’è nulla di più, sono innamorato e rispetto la mia fidanzata, mi dispiace perchè lei non ha ferito me, ha ferito fuori.. dovevo mettere dei paletti”.

