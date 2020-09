Francesco Oppini/ “Ho detto sì per la popolarità!” (Grande Fratello Vip 2020)

FRANCESCO OPPINI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

E alla fine Francesco Oppini ce l’ha fatta: il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini avrà una nuova possibilità televisiva, molto più grande di quelle vissute in passato. Sarà fra i concorrenti del GF Vip 5 che vedremo da oggi, lunedì 14 settembre 2020, sul piccolo schermo di Canale 5. L’erede della conduttrice ha già rivelato come mai ha fatto questa scelta: “Partecipo per avere un ritorno lavorativo”, ha detto di recente a Sorrisi. La sua paura più grande invece è “La voglia di arrivare”. Il pubblico italiano in realtà è in attesa di scoprire se Alba deciderà di entrare nella Casa per fare una sorpresa al figlio oppure se preferirà rimanere nell’ombra, per così dire. In questi giorni Alfonso Signorini e Pupo hanno parlato infatti della possibilità che la mamma di Francesco faccia il grande passo, soprattutto per la difficoltà di gestire la distanza dal figlio.

Intanto il neo concorrente pensa ad altro e parla d’amore. In uno dei suoi ultimi post, ha deciso di condividere una dichiarazione alla sua fidanzata Cristina Tomasini. “Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guerare insieme nella stessa direzione. Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si smuova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore”. Clicca qui per guardare la foto di Francesco Oppini e Cristina Tomasini.

FRANCESCO OPPINI PRONTO A DARE UNA SVOLTA ALLA SUA VITA CON IL GF

Francesco Oppini riuscirà a conquistare gli appassionati del Grande Fratello Vip 5? Nonostante la popolarità di entrambi i genitori, l’erede al trono non è mai riuscito ad ottenere una grande visibilità sul piccolo schermo. In passato lo abbiamo visto più volte in due scherzi de Le Iene, uno diretto alla madre Alba Parietti e un altro al padre Franco Oppini. Ha dimostrato di certo con il suo lavoro di essere un opinionista sportivo di grande livello, un merito ottenuto senza fare leva su quell’etichetta di ‘figlio di’ che non ha mai tollerato. “Lui ai provini… ecco lui è molto maturo ed ha un approccio molto maschile, ma ha anche una vena di follia e gliel’ho fatto notare”, ha rivelato Alfonso Signorini a Sorrisi.

“Lui mi ha risposto ‘Alfonso vorrei vedere te ad avere una mamma che quando hai 18 anni fa ‘Il Macellaio’, potresti mai essere un ragazzino del tutto normale?”, ha aggiunto il direttore di Chi.



