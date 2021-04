FRANCESCO OPPINI/ Il suo cuore diviso tra Cristina Tomasini, Tommaso Zorzi e la Juve

Francesco Oppini sarà ospite di “Avanti un altro” e continuerà dunque a vivere il suo “magic moment” televisivo. La partecipazione al Grande Fratello VIP ha sicuramente riportato sulla cresta dell’onda il figlio di Franco Oppini e Alba Parietti, che ha comunque già alle spalle un’ampia esperienza nel mondo dello spettacolo. In particolare è stato il sodalizio con Tommaso Zorzi, poi vincitore del reality, a rivelarsi vincente. I due sono rimasti molto amici anche al di fuori dall’esperienza del GF Vip e proprio in questi giorni il loro rapporto è finito di nuovo sotto i rifilettori per il messaggio d’auguri che Zorzi ha rivolto per il compleanno di Oppini. Tommaso Zorzi ha condiviso su Instagram una foto con l’amico dedicando a Francesco parole di grande affetto: “Questa è la foto che più ci rappresenta. Io che mi fingo offeso per avere le tue attenzioni, e tu che cerchi di comprarmi con l’alcol. Non posso esprimere a parole quanto io mi senta fortunato a chiamarti ‘il mio Franci’ e spero di essere sempre all’altezza della tua amicizia. Ti voglio bene Francesco Maria Oppini“.

FRANCESCO OPPINI, L’AMORE PER CRISTINA E LA PASSIONE PER LA JUVE

In molti nelle ultime settimane hanno cercato di sapere qualcosa di più riguardo Francesco Oppini. Si è molto parlato della sua storia con Cristina Tomasini, ragazza comunque molto riservata e che ha saputo prendere con filosofia anche le confessioni di Zorzi che, gay dichiarato da prima di entrare nella casa, non ha mancato di ammettere di avere una vera e propria cotta per Francesco. Inoltre, Oppini segue comunque con passione il calcio e ha recentemente parlato della sua passione per la Juve, per lui un vero e proprio affare di famiglia: “Io sono juventino dalla nascita, devo questa mia fede bianconera a mio padre, da sempre tifoso della Juventus. Quindi ho proseguito anche io su questa scia. Invece sapete mia madre, Alba Parietti per chi tifa? Lei è del Torino, incredibile. La Juventus è la squadra che ha vinto più campionati in tutta Europa, non lo dico di certo io, ma le statistiche che parlano molto chiaro”.

