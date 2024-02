Francesco Oppini, ipotesi matrimonio con Francesca Viverit? “Non ci penso”/ “Per me prima viene un figlio”

Francesco Oppini e Francesca Viverit, ipotesi matrimonio? “Prima viene un figlio“

Francesco Oppini è al settimo cielo al fianco della fidanzata Francesca Viverit, con la quale ha di recente trascorso una bellissima vacanza a Santo Domingo. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, il figlio di Alba Parietti e Francesco Oppini ha parlato dell’amore per la sua dolce metà, sottolineando però come al momento sia ben distante dall’ipotesi fiori d’arancio. “Non è un no al matrimonio. È che non ci penso proprio alle nozze, perché per me prima viene un figlio” ha rivelato, rimarcando un pensiero già espresso in passato.

Francesco Oppini, figlio Alba Parietti/ "Non sono mai stato infelice, i miei genitori sempre attenti"

Oppini fa infatti riferimento alla sua situazione familiare e al divorzio dei suoi genitori: “Da figlio di separati, e separati quando ero bambino, e separati famosi come i miei genitori, per me è stato difficile il rapporto con l’idea di matrimonio. Lo vedo come qualcosa che può fare famiglia, ma quando la famiglia c’è già, quindi quando Francesca sarà incinta allora penseremo al resto“.

Francesco Oppini choc: "Sono stato vittima di bullismo"/ "I compagni mi denigravano perchè..."

Francesco Oppini e l’amore per Francesca Viverit: “Ci conosciamo da tanti anni“

Prima di pensare alle nozze, dunque, Francesco Oppini vorrebbe allargare la famiglia e diventare papà al fianco della sua Francesca Viverit. “Non lo cerchiamo né lo evitiamo. Da un lato è presto, perché Francesca si è appena laureata e sta facendo il master, da un altro non lo è perché alla mia età è normale… Diciamo che cercherò di stare entro i 45 anni […]”, ha ammesso il ragazzo nel corso dell’intervista, parlando dei progetti futuri della coppia.

Ma com’è sbocciato l’amore per la sua Francesca? “Ci conosciamo da tanti anni, ma non c’era mai stato niente“, ha ammesso. Il loro avvicinamento è arrivato in un periodo per lui delicato, successivo alla rottura con la sua ex fidanzata Cristina Tomasini, consumatasi nel 2022. La presenza della Viverit al suo fianco si è rivelata fondamentale per superare il momento complicato: “Lei mi è stata vicina e pian piano è diventato amore. Per il mio 40esimo compleanno mi ha anche regalato un gatto, Martino, che con un’altra gattina, Giorgia, rappresenta il primo nucleo della mia prossima famiglia“.

Francesco Oppini choc: "Sono stato vittima di bullismo"/ "I compagni mi denigravano perchè..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA