Francesco Oppini “la mia fidanzata non è gelosa di Tommaso”/ “Dayane? Nessun flirt”

Francesco Oppini dopo il Grande Fratello Vip 2020 si racconta a ruota libera nel programma radiofonico “Non succederà più” di Giada De Miceli in onda su Rai Radio Rai. Il figlio di Alba Parietti si è soffermato sull’amicizia con Tommaso Zorzi, ma anche su Dayane Mello, Antonella Elia e sulla storia d’amore fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. “Con Tommaso c’è una grandissima amicizia” – ha precisato sin da subito il figlio d’arte precisando – “è la persona che insieme ad Elisabetta mi ha lasciato stupito e ha lasciato il segno. Per lui ho un bene profondo di amicizia”.

Il figlio di Alba Parietti parla poi di come la fidanzata Cristina Tomasini ha reagito a questa cosa. “Non l’ha vissuta male, io sono molto espansivo con i miei amici. Come tutti ho amicizie etero e omosessuali, ma non faccio distinzione. Se una persona è donna o uomo non cambia nulla” – ha raccontato Oppini precisando – “non si è ingelosita per Tommaso, ma nei primi periodi c’era un’amicizia particolare con Dayane, una ragazza sudamericana con un altro modo di pensare, fisicità ed approccio verso le persone”.

Francesco Oppini: “l’amicizia saffica fra Dayane e Adua? A favore di telecamera”

Non solo, Francesco Oppini parlando di Dayane Mello ha precisato: “non potevo averci un flirt perchè a livello fisico deve essere sempre equiparato un livello diciamo di testa che per me è molto difficile ricercare. Sono per la semplicità, ma per le persone che hanno una certa eleganza nell’esprimere certe cose e certi concetti, non è assolutamente il mio tipo di compagna ideale”. Poi il figlio di Alba Parietti commenta l’amicizia saffica fra Dayane e Adua: “per me è tutta una cosa a favore di telecamera”. Non solo, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 si sofferma anche sull’opinionista Antonella Elia: “secondo me quest’anno è andata un pò oltre non solo con me, ma anche con Elisabetta ed Enock. E’ andata un pò troppo sul personale, dovrebbe rimanere un pò di più su quello che succede nella casa e nelle dinamiche della casa come Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore oppure me e mia madre”. Infine parla della storia d’amore nata fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: “tifavo per la Gregoraci, anche se secondo me dentro la casa non ci sarebbe mai stata una storia tra loro due. Mi è dispiaciuto vedere dei copia e incolla fatti con Elisabetta e poi riproposti con Giulia”.



