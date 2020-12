Francesco Oppini lascia Grande Fratello Vip 2020?/ Chiama Alba Parietti ma…

Non sembra avere più dubbi Francesco Oppini in merito all’abbandono. Il figlio di Alba Parietti si prepara a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip con grande dispiacere ma comunque deciso a tornare a casa dai suoi affetti e al suo lavoro. Un addio che potrebbe avvenire la prossima settimana o, addirittura, nella puntata del GF di questa sera, 4 dicembre. Non è servita la telefonata ricevuta da sua madre Alba Parietti a fargli cambiare idea. La showgirl e opinionista ha chiamato Francesco per indurlo a riflettere su questa scelta che arriva dopo tanti televoti vinti, ma Oppini appare deciso a lasciarsi la porta rossa alle spalle quanto prima. D’altronde la motivazione principale di questa decisione nasce dalla necessità di rivedere la sua fidanzata Cristina.

Francesco Oppini deciso a lasciare la Casa, Zorzi distrutto…

La persona più turbata dall’uscita di Francesco Oppini dalla Casa del Grande Fratello Vip è Tommaso Zorzi. Il ragazzo, che in Francesco ha trovato un grande amico nonché il suo perno nella Casa, è crollato, ammettendo di essere davvero scosso all’idea della sua uscita. “Adesso sono nella fase che non riesco neanche a guardarlo, non ce la faccio, mi manca già. – ha ammesso l’influencer – Sai quando ti rendi conto quanto bene vuoi ad una persona? Sarà anche bellissimo, però è anche per questo che ho sempre avuto paura di affezionarmi e poi stai male, lo so che magari non è così…però per le piccole cose stai male. Sai io non sono mai riuscito a creare un rapporto così forte in così poco tempo e veramente gli voglio tanto, tanto bene. Mi ha insegnato tanto Fra.” ha concluso.



