Francesco Oppini lascia il Grande Fratello Vip 2020?/ Lite con Zorzi: “traditore!”

Tommaso Zorzi è furioso e dopo la puntata punta il dito contro l’amico di sempre, Francesco Oppini, reo di voler andare via dal Grande Fratello Vip 2020. La notizia che ieri Alfonso Signorini ha dato ai suoi vipponi che il reality andrà avanti fino a febbraio ha messo in crisi tutti ma non Zorzi che ha subito confermato che lui rimarrà perché non vuole fermarsi qui soprattutto dopo l’appello del conduttore sulla questione italiana e momento difficile in cui c’è bisogno di leggerezza. Chi non sembra propenso ad accettare è proprio Francesco Oppini che pensando ad alta voce ha rivelato di voler andare via e di non rimanere nel programma fino alla fine (pubblico permettendo, visto che nessuno sembra averlo messo in conto) e così Tommaso Zorzi lo ha accusato di volerlo lasciare solo e di tradirlo e lo stesso ha fatto con Stefania Orlando che ha dato ragione al figlio di Alba Parietti, e così lui, preso il suo cuscino è andato via dalla sua stanza blu per coricarsi accanto ad Elisabetta Gregoraci.

Tommaso Zorzi Vs Francesco Oppini e Stefania Orlando pronti a lasciare il reality?

E’ lì che Stefania Orlando lo raggiunge pregandolo di tornare in stanza e continuando a dare ragione a Francesco Oppini che in quel momento Tommaso Zorzi etichetta “Sodoma e Gomorra”. Ciliegina sulla torta è il momento in cui anche Maria Teresa Ruta scoppia a piangere, forse un po’ piena di emozioni per via della puntata, quando ha scoperto che Tommaso Zorzi ha lasciato il suo posto nella stanza blu. Un vero e proprio dramma sicuramente causato proprio dalla notizia che ieri sera ha sconvolto un po’ tutti nella casa. Chi deciderà di abbandonare?



