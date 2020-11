Francesco Oppini lascia la casa?/ “Sono stanco”, poi la pace con Tommaso Zorzi e..

Francesco Oppini lascia la casa del Grande Fratello vip 2020?

Francesco Oppini ha davvero avuto una settimana movimentata nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dall’arrivo di Alba Parietti in poi. La conduttrice ha avuto modo di incontrare il figlio e di parlare anche con Tommaso Zorzi lasciando i due finalmente uniti e contenti ma qualcosa è cambiato strada facendo quando proprio il figlio di Alba ha ricevuto una lettera da parte di Dayane Mello in cui lei chiedeva scusa per alcuni comportamenti. E’ bastata la lettera e un confronto di dieci minuti per chiarire tutto e fare pace e questo ha un po’ infastidito Zorzi che non capisce come sia possibile di risolvere le cose in pochi minuti dopo un mese in cui si sono detti davvero di tutto.

Francesco Oppini fa pace con Tommaso Zorzi e sulla voglia di diventare padre rivela…

Questo ha un po’ allontanato Tommaso da Francesco Oppini fino a quando Pierpaolo, sicuro che i due abbiano un problema di comunicazione, li ha spinti a scriversi. Il figlio della Parietti si è ridotto in lacrime dopo aver letto la lettera di Tommaso e viceversa visto che il telecronista lo ha etichettato come la sua ‘casa’ all’interno di questo Grande Fratello Vip 2020. In casa, però, Francesco Oppini non ha avuto modo solo di occuparsi dei due amici (a volte nemici) della casa, ma anche di ribadire ai suoi coinquilini che sente un senso di paternità davvero imminente e che non vede l’ora di uscire dalla casa per creare una famiglia con la sua amata fidanzata Cristina. Le cose per lui sembrano essersi quindi risolte anche se nella lettera a Zorzi ha ammesso di sentirsi sempre più fragile e stanco e di aver perso un po’ la verve che aveva all’inizio, quando è entrato in casa. Francesco Oppini presto uscirà lasciando la casa?



