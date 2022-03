Francesco Oppini, l’ex fidanzata Luana morta in incidente/ Ogni 17 ottobre una dedica

Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, è solito ricordare ogni anno il 17 ottobre, la sua ex fidanzata Luana, morta a seguito di un incidente stradale. La giovane scomparve 15 anni fa, ed era appunto la compagna all’epoca dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Un rapporto che è rimasto nel cuore di Francesco Oppini, e come detto sopra, non passa anno in cui non dedica un messaggio o qualche parola d’amore, alla sua ex.

“Ci sono quelle date che non vorresti rivivere mai – ha scritto lo scorso 17 ottobre 2021 su Instagram l’ex vippone – oggi purtroppo, è una di quelle. Quindici anni senza te piccola Lu’. Sei e sarai sempre luce, sole e sorriso e non esistono addii tra noi, perché ovunque tu sia, sarai sempre nel mio cuore”, a corredo di un’immagine in bianco e nero in cui si vede proprio Luana. Tanti i commenti sotto al post fra cui quello di mamma Alba Parietti, che ha scritto: “Abbiamo pubblicato contemporaneamente questo messaggio, Francy, mi ha fatto impressione, nello stesso istante”.

FRANCESCO OPPINI, LUANA, LA FIDANZATA MORTA IN INCIDENTE: IL RICORDO AL GF VIP

Il riferimento di Alba Parietti era ad un post pubblicato sulla propria pagina social, proprio nello stesso momento del figlio: “Ciao Luana sono passati 15 anni – scriveva la nota showgirl – oggi saresti una donna di 40 anni. Ma tutto è finito quella maledetta notte. Non c’è stato nulla di più brutto da ricordare di quel momento che ha spento il tuo sorriso e con la tua partenza per quel viaggio per noi tutti. Per tua madre, tua sorella e per Francesco l’inferno sulla terra”.

Francesco Oppini aveva parlato di Luana anche durante l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, e in quell’occasione si era confidato con il padrone di casa, Alfonso Signorini, raccontandogli: “Purtroppo nel 2006 c’era Luana, era un amore fresco, appena sbocciato, il classico amore passionale che vive un ragazzo d’estate. Nel giorno prima del suo compleanno ebbe un incidente tornando dal lavoro e purtroppo non ne è uscita. È stato qualcosa di troppo forte, all’epoca. Se oggi sono come sono lo devo a lei perché nessuno nella vita mi ha insegnato a sorridere così”.

