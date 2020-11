Francesco Oppini lite con Dayane Mello:”Amore mio chiama qualcun altro”/ Cos’è successo? “Sei bugiarda!”

Quello che era iniziato come un vero e proprio idillio negli ultimi giorni è finito per diventare uno scontro continuo. Così nella Casa del Grande Fratello Vip Francesco Oppini e Dayane Mello sono da giorni ai ferri corti e continuano a lanciarsi frecciatine. Tutto parte dalla nomination che per prima Dayane ha fatto a Francesco che proprio non è andata giù a quest’ultimo, soprattutto per le motivazioni da lei usate per votarlo. “Posso dire che sei arrogante, bugiarda e anche aggressiva”, l’ha allora accusata Oppini a tavola durante una cena. Lei ha replicato pungente: “Hai sempre paura di passare per quello sbagliato, inizia a fare le cose giuste allora!” Francesco però ha tenuto a precisarle che: “Quando un amico mi ferisce io ci rimango sempre male e tu per me eri un’amica!” CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA LITE

Francesco Oppini e Dayane Mello, botta e risposta al veleno al Grande Fratello Vip

Le scintille nella Casa tra Francesco Oppini e Dayane Mello non sono finite qui. L’impressione di molti è che i due abbiano taciuto qualcosa di importante che è accaduto, tant’è che lui stesso ha dichiarato: “Racconta la storia giusta se hai coraggio. Io non la dico, se vuole la dice lei”. Di cosa si tratta? Dayane ha preferito rimanere in silenzio di fronte a questa provocazione ma è tornata a parlare di Oppini con Adua Del Vesco in un’altra occasione. Durante il party di Halloween, la Mello le ha infatti svelato che Oppini la provocherebbe dicendo “Ti nomino”. “Che schifo questo ragazzo!” è infine sbottata Dayane. Lite, quella tra i due, che sarà argomento di discussione nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip.



