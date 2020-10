Francesco Oppini/ Lite con Tommaso Zorzi, e Alessia Fabiani? Lei risponde a…

FRANCESCO OPPINI LITIGA CON L’AMICO TOMMASO ZORZI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Francesco Oppini non sta più vivendo molto serenamente nella casa del Grande Fratello Vip 2020. I tempi in cui scorrazzava per la casa giocando e prendendo in giro tutti con i suoi scherzi sono finiti e un po’ forse la colpa è di mamma Alba Parietti.

Da quando la conduttrice lo ha riportato indietro e con i piedi per terra con il suo messaggio di allarme nei confronti di Dayane Mello, il bell’Oppini non è più quello di prima e si vede anche dalle sue reazioni, ultima quella nei confronti di Tommaso Zorzi ‘reo’ di averlo preso in giro ammettendo i suoi sentimenti per lui e mandandolo in bestia tanto da annunciare addirittura vie legali. Insomma, la tensione si taglia ormai con il coltello in casa quando si tratta di lui e anche fuori le cose non vanno diversamente. La fidanzata Cristina Tomasi ha rotto il silenzio parlando di quello che sta vivendo lontana da lui ma, soprattutto, della ‘signora’ Dayane Mello che avrebbe tirato in mezzo il suo compagno solo per la sua voglia di apparire e farsi notare per andare avanti nel gioco.

ALESSIA FABIANI RISPONDE A TONO A FRANCESCO OPPINI E…

Ma lei non è l’unica donna che in queste ore ha detto la sua su Francesco Oppini visto che, dopo quanto rivelato dal figlio di Alba Parietti nella casa del Grande Fratello Vip 2020, sembra proprio che una sua ex si sia punta un po’. Naturalmente siamo parlando di Alessia Fabiani che ha voluto precisare alcune cose e, intervistata a Radio Cusano Campus, ha ammesso che Oppini ha un po’ romanzato il suo addio e che di certo non è stato lui a lasciarla. L’attrice non è scesa nei particolari ma ha punzecchiato un po’ il suo ex parlando di questa storia ormai datata 20 anni fa e di cui gioisce visto che è rimasta così impressa dentro di lui da tirarla fuori adesso.

Altra discrepanza trovata dalla Fabiani è la questione tv. A quanto pare il giovane Oppini diceva di non essere interessato ad una carriera televisiva ma adesso le cose sono un po’ divers ‘forse è davvero cambiato in questi anni’ conclude la Fabiani. Le sue parole arriveranno nella casa del Grande Fratello Vip questa sera o ci penserà mamma Alba Parietti a gestire la cosa?



