Francesco Oppini/ Lite con Tommaso Zorzi e.. con Stefania Orlando?

FRANCESCO OPPINI ALLO SCONTRO CON TOMMASO ZORZI AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

A tenere banco dopo la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2020 è la discussione tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Il figlio di Alba Parietti è finito nuovamente nei guai (e poi in nomination) per via di una serie di scontri a cominciare con l’amico di sempre, l’influencer Tommaso Zorzi. I due stanno regalando grandi soddisfazioni al pubblico ma una parte di esso è convinto che Oppini si sia avvicinato a Tommaso solo per godere della sua popolarità social e, così, salvarsi dall’eliminazione. Una serie di cose fanno pensare all’influencer che questo sia vero e non solo perché a dargli del falso, senza mezzi termini, è la stessa Antonella Elia, ma perché in puntata ha visto un video che metteva insieme una serie di strani frasi che sembrano confermarlo. Risultato? Dopo la puntata Francesco Oppini ha provato a chiarirsi con l’amico ma senza riuscirci. Il figlio della Parietti ha provato a spiegare che lui solitamente non spreca fiato con chi non vuole bene e che è lo stesso sta succedendo con lui anche se accetta la nomination ricevuta convinto anche che, nel caso contrario, Tommy ne avrebbe fatto un caso di stato. Quest’ultimo è pronto a dirsi deluso perché ha ridotto la loro amicizia ad una questione di numeri prima quando si è schierato dalla sua parte nella famosa scelta nei gruppi e poi quando ha ammesso che dall’altra parte c’erano sei persone con cui è legato.

FRANCESCO OPPINI E IL CHIARIMENTO CON STEFANIA ORLANDO

Quello con Tommaso Zorzi per Francesco Oppini non è stato l’unico chiarimento post puntata al Grande Fratello Vip 2020. Il figlio di Alba Parietti ha affrontato a muso duro anche Stefania Orlando rea di averlo nominato dopo averlo definito un’intoccabile per lei e anche di mentire con Tommaso Zorzi costruendo un’amicizia che è solo di facciata, una tattica per rimanere dentro la casa. La discussione non ha portato comunque a niente visto che la conduttrice ha confermato la sua voglia di nominarlo ma anche la sua vicinanza ad Oppini invitandolo a chiarirsi con Tommaso perché convinta che la loro amicizia sia reale. Qualche ora più tardi, è sempre lei che spiega al figlio della Parietti quello che prova per l’influencer e come si senta mamma nei confronti di quest’ultimo. Questa è la natura del loro rapporto e non la voglia di rimanere ancora a lui per paura di uscire dalla casa. Questa spiegazione basterà a Francesco Oppini o i due continueranno a litigare nella casa, semmai quest’ultimo passerà indenne la sua nomination?



© RIPRODUZIONE RISERVATA