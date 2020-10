Francesco Oppini/ Lontano da Tommaso Zorzi: colpa di Dayane Mello? (Grande Fratello Vip)

Francesco Oppini ha tentato nei giorni scorsi di allontanarsi da Dayane Mello per evitare ulteriori fraintendimenti sul loro rapporto ma i due concorrenti del GF Vip 5 continuano a passare molto tempo insieme e l’affetto provato l’uno verso l’altro è indiscutibile. Anche dopo l’ultima puntata, è stato Oppini a complimentarsi con la modella brasiliana per il modo in cui ha reagito alle parole di Franceska Pepe: “Hai fatto bene ieri sera a non farti colpire da quello che ha detto Franceska. In generale ha fatto dei commenti che non mi sono piaciuti molto, ma tu sei stata brava a non caderci”, ha commentato il giorno seguente. Un apprezzamento che ha fatto particolarmente piacere alla gieffina. Francesco, intanto, resta uno dei concorrenti più apprezzati sui social per via della sua simpatia e della capacità di intrattenere non solo gli altri inquilini ma anche i telespettatori del reality di Canale 5.

Nelle ultime ore si è reso il protagonista indiscusso di una nuova esilarante imitazione, questa volta di Maria Teresa Ruta indossando parrucca bionda, gonna corta e lasciando tutti di sasso con la sua performance tutta da ridere! A distinguersi tra le altre è soprattutto la risata della diretta interessata, che a quanto pare avrebbe gradito non poco l’imitazione del cronista.

FRANCESCO OPPINI E TOMMASO ZORZI: AMICIZIA A RISCHIO?

L’attento popolo di Twitter amante del GF Vip, nelle ultime ore ha notato un allontanamento sospetto tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. I due concorrenti nelle prime settimane del reality hanno animato la Casa più spiata d’Italia ma da qualche giorno si sono silenziosamente allontanati. I due, come commentano su Twitter, avrebbero preso le distanze probabilmente per via di Dayane Mello e dell’amicizia con il cronista. “Non hanno litigato, Oppini si è avvicinato di più ai ragazzi che dormono nella stanza arancione mentre Tommaso se n’è allontanato. I due si erano allontanati un po’ ma penso che Tommaso sia rimasto deluso dal fatto che Francesco non prenda mai posizione”, ha spiegato un utente su Twitter.

Tuttavia la lontananza tra i due avrebbe amareggiato più di qualche fan della coppia: “A me dispiace perché la coppia Oppini-Zorzi mi piace molto ma Tommaso fa bene ad allontanarsi, finché Francesco sarà così attaccato a Dayane che ormai per essere amicona di Adua parla male pure di Tommaso che era suo amico da prima e Francesco, anche se sente, sta zitto”. La loro è un’amicizia destinata a concludersi? Ma soprattutto, la colpa è davvero di Dayane Mello?



