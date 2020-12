Francesco Oppini “Non ho illuso Tommaso Zorzi, sono empatico!”/ Vladimir Luxuria…

Federica Panicucci si complimenta con Francesco Oppini per il suo comportamento nella casa del Grande Fratello Vip 2020, di essere un bravo ragazzo e di aver saputo recuperare. Lui ammette di aver sbagliato qualche volta e di essere poi andato avanti. Il tema centrale è ancora il suo rapporto con Tommaso Zorzi, innamorato pazzo di lui e disperato dopo la sua uscita dalla casa. Francesco Oppini a Federica Panicucci spiega: “Sono uno molto empatico con gli amici stretti sono molto fisico, avere empatia e una relazione stretta con chi ti trovi molto bene, io mi sorprendo del fatto che questo sia passato come un comportamento strano, dentro di me la barriera non esiste, Tommaso è un coccolone, lui è molto sensibile e ha bisogno di sentire qualcuno vicino per sentire un punto di forza”. Questa è la spiegazione che il figlio di Alba Parietti ha dato oggi a Mattino5 sulla sua relazione con Tommaso Zorzi e i complimenti non sono mancati.

Francesco Oppini “Non ho illuso Tommaso Zorzi, sono empatico!”

La prima a dire la sua è stata Vladimir Luxuria che ha apprezzato molto la reazione di Oppini: “Io voglio ringraziare Francesco perché è stato l’esempio di come si può contrastare il machismo tossico che riguarda gli etero e i finti etero che si sentono minacciati dal fatto di avere accanto una persona gay, quelli che si preoccupano di andare in giro con un gay perché la gente possa pensare male”. Ad attaccarlo ci ha pensato Francesco Mogol e a lui Oppini ha risposto a tono dicendo di non aver usato Zorzi per la popolarità: “Io ho un modo di fare che è questo, se sono fidanzato non bacio una donna ma con un amico non metto paletti. Io non l’ho mai illuso, sono empatico con i miei amici stretti”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA