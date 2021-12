Francesco Oppini, pace con Tommaso Zorzi?/ Il gesto social dopo mesi di gelo totale

Pace in arrivo tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi? Il figlio di Alba Parietti e l’influencer si sono conosciuti durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tra i due era nata una grandissima amicizia coltivata anche lontano dal reality show. Un rapporto che, però, con il tempo si è leggermente incrinato portando i due ad allontanarsi. Un distacco totale quello tra Oppini e Zorzi che, nel corso degli ultimi mesi, non si sono più visti nè sentiti. Ora, però, un gesto del figlio di Alba Parietti e Franco Oppini riaccende le speranze dei fan di rivederli nuovamente vicini.

L’affetto tra Oppini e Zorzi ha conquistato il cuore del pubblico del Grande Fratello Vip 2021 che ora spera che i due abbiano superato tutte le divergenze. A far sognare i fan, infatti, è una storia pubblicata su Instagram dal figlio di Alba Parietti e che qualcuno ha interpretato come un segno distensivo nei confronti di Zorzi.

Il gesto di Francesco Oppini per Tommaso Zorzi

Sul proprio profilo Instagram, Francesco Oppini ha pubblicato la foto di un quadro che ritrae lui e Tommaso Zorzi mentre si abbracciano. Una foto che ricorda il percorso fatto da Oppini e Zorzi al Grande Fratello vip 5, un’esperienza importantissima per entrambi. Nel pubblicare la foto del quadro, il figlio di Alba Parietti, ha scritto: “Ho deciso, da gennaio sarà esposto a casa mia”.

Oppini, dunque, ha deciso di farsi un regalo in ricordo di un’amicizia che è stata importante per lui, ma anche per Zorzi. Come reagirà Tommaso di fronte al gesto di Francesco? Oggi, entrambi, hanno intrapreso strade completamente diverse. Mentre il figlio della Parietti è felicemente fidanzato con l’amore della sua vita, Cristina, Zorzi si gode la storia con il ballerino, ex allievo di Amici, Tommaso Stanzani. Il gesto social di Oppini riuscirà a far tornare la pace tra i due?

